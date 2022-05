Imatge d´un bomber durant l´incendi - @BombersBarcelona







Els Bombers de Barcelona han extingit aquest dijous un incendi en unes neveres situades a un immoble del barri Gòtic que ha obligat a atendre 11 persones.





Fonts municipals han explicat a Europa Press que han rebut l'avís cap a les 7.30 hores, quan ha començat el foc al carrer Rauric.





Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han donat d'alta in situ els afectats, i no hi ha hagut danys estructurals a l'edifici ni s'ha desallotjat els veïns.