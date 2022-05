Arxiu - Bandera arcoiris durant una Desfilada de l'Orgull Gai a Jerusalem.- @epdata







El rànquing anual realitzat per ILGA-Europe que classifica la situació legal i política de les persones LGBTI a 49 països europeus durant els darrers 12 mesos, situa Espanya al lloc 11 d'una classificació que lideren Malta, Dinamarca i Bèlgica.





L'entitat lamenta, en el seu comunicat, que "com passa en anys anteriors", Espanya estigui mostrant "una tendència descendent" en aquest informe. De fet, segons ha destacat, aquest any ha baixat "4 llocs" a la classificació.





Per contra, ILGA-Europe, la secció europea de l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals, ha destacat Dinamarca com un dels països que més ha treballat a igualar els drets del col·lectiu l'últim any ( ha pujat set llocs respecte a l'anterior edició) per les seves noves legislacions en aquesta matèria.





De la mateixa manera, ha destacat l'avenç d'Islàndia pel reconeixement legislatiu de la paternitat trans, entre altres coses, o la decisió d'Alemanya de prohibir la mutilació genital intersexual. A més, ha assenyalat que França ha prohibit l'últim any les anomenades "teràpies de conversió" basades en l'orientació sexual i la identitat de gènere.





D'altra banda, ha assenyalat que, després d'"anys d'estancament" s'ha produït un "moviment legislatiu positiu" a Grècia, Letònia, Lituània, Sèrbia, Eslovàquia i Eslovènia que, al seu parer, deixen en dubte "la narrativa que existeix una divisió est/oest sobre els drets LGBTI a Europa".





I ja en línies generals, l'informe d'ILGA-Europe assenyala que s'ha detectat a la majoria d'estats europeus una tendència a "omplir els buits que hi ha al voltant dels drets LGTBI", a "impulsar nous estàndards davant les amenaces recents a la democràcia".





Després de conèixer aquest informe, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals, Intersexuals i més (FELGTBI+) , ha mostrat la seva preocupació pel que consideren una "alentiment" del progrés dels drets del col·lectiu en territori espanyol. De fet, segons ha apuntat, la caiguda del país al rànquing, si es miren les dades des del 2011, suposa una baixada de 9 llocs.





"Això és particularment greu si tenim en compte que Espanya ha estat sempre un referent en drets LGTBI+, precisament, el 2011 va ocupar el 2n lloc al rànquing", ha advertit l'entitat. Segons la seva opinió, "això implica una crida d'atenció per continuar fent passes endavant i no estancar-se en rèdits del passat".





El no-reconeixement de les persones no binàries i de l'autodeterminació; requerir un diagnòstic de trastorn d'identitat de gènere i una intervenció mèdica obligatòria per a persones trans; o que no es prohibeixin a nivell estatal les teràpies de conversió són algunes de les circumstàncies que, segons el parer de la federació, estan restant punts a la classificació del país.





És per això que, segons han indicat, l'aprovació de la Llei estatal Trans i LGTBI seria “clau” per millorar en drets”.