Un estudi de la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques ha mostrat diferències notables entre els 39 països europeus analitzats quant a la incorporació de nous fàrmacs. Espanya no accedeix al 45% dels nous medicaments aprovats per la Unió Europea .





A més, l'informe mostra que Espanya es troba en un punt mitjà pel que fa a l'espera per incorporar-hi les noves teràpies. Però en regles generals, mentre que els països del sud i de l'est d'Europa són els que esperen més, els de l'oest i els del nord obtenen els nous fàrmacs sis vegades més ràpid. A més, mostra que hi ha una variació del 90% a l'accés dels pacients entre els països del nord i oest d'Europa i els del sud i est.





L'estudi en qüestió és el més gran que s'ha fet a nivell europeu sobre medicaments innovadors i el temps que els pacients tracten a tenir-hi accés.





ESPANYA TÉ 85 DELS 160 NOUS MEDICAMENTS APROVATS ENTRE 2017 I 2020





A principis de 2020, segons s'indica a l'informe, Espanya només havia introduït al sistema sanitari 85 dels 160 nous tractaments que l'Agència Europea del Medicament (EMA) havia aprovat entre els anys 2017 i 2020. Per tant, havia incorporat el 58 % dels mateixos.





Queden lluny països com Alemanya, que tenen disponibles 147 dels 160 (92%), Dinamarca (129), Àustria (127), Itàlia (127) i Suïssa (119). I és que aquests països introdueixen en els seus sistemes sanitaris respectius els tractaments quan l'EMA els avala i, després, amb el pas del temps, els analitzen.





A més, es recull a l'anàlisi que dels 85 muedicaments disponibles a Espanya, aquests no estaven accessibles al 100% per a tota la població. De fet, únicament el 31% dels medicaments avaluats estava disponible, el 22% ho estava de manera limitada i el 2% era accessible però només a través de la via privada.







Espanya, per part seva, realitza una "avaluació prèvia, tant en terme terapèutics com econòmics", ha dit el Ministeri de Sanitat recentment. Al que va afegir que es tracta d'avaluació objectiva i rigorosa de l'evidència científica disponible en aspectes fonamentals com són el benefici clínic del medicament i el seu cost-efectivitat, per així poder sustentar la decisió en el valor que aporta el medicament i el seu impacte. pressupostari".





Així, entre els tractaments que esperen ser incorporats al sistema sanitari espanyol hi ha alguns oncològics, atès que tenen un preu molt elevat. Segons l'OMS, aquests fàrmacs incrementen la supervivència dels pacients un mínim de 4-6 mesos respecte al tractament estàndard que es fa servir al nostre país. I a Espanya valoren si l'efectivitat inclina la balança prou per sumir-ne el cost.





A més d'això, a Espanya també s'hi avalua la qualitat, l'eficàcia i la seguretat dels medicaments. D'aquesta manera, són sotmesos a una investigació que es divideix en diverses etapes, cosa que no passa a països com Alemanya o Itàlia.





Lars Fruergaard Jørgensen, president i director general de Novo Nordisk, i vicepresident de l'EFPIA, afirma: "La innovació forma part de l'ADN de la indústria farmacèutica, però perquè aquesta innovació tingui un impacte real ha d'arribar als pacients. Creiem que un accés més ràpid i equitatiu a tot Europa és un objectiu assolible.Es requereix una comprensió compartida de les barreres i els retards, així com compromisos concrets per part de la indústria, la UE i els Estats membres per treballar junts en associació per aconseguir un canvi real. Això inclou l'exploració de models perquè els preus dels medicaments reflecteixin millor tant el valor que aporten als pacients ia la societat com a les condicions econòmiques de cada país”.





A això, per concloure, afegeix: "Creiem que Europa pot donar suport a la innovació i impulsar l'accés als nous medicaments. Per això, cal treballar junts en solucions de col·laboració per als problemes d'accés i disponibilitat, així com crear els marcs normatius i d'incentius adequats per facilitar el descobriment i el desenvolupament de la propera generació de tractaments i vacunes a Europa”.





