Constitució de la nova Associació Espanyola d'Empreses Ferroviàries de Viatgers - @ep







La principal empresa ferroviària del país, Renfe , ha signat amb Iryo, un nou operador que iniciarà la seva activitat a finals d'any, i els operadors públics basc i català, Euskotren i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la creació de la nova Associació Espanyola d'Empreses Ferroviàries de Viatgers.













A la cita només hi ha faltat Ouigo, un altre operador que ja va començar la seva activitat el maig de l'any passat, si bé fonts de la companyia han explicat a Europa Press que no descarten integrar-se en aquesta associació en un futur, però que ara estan centrats en obrir noves rutes i consolidar la seva presència al mercat.





El principal objectiu de l'associació és representar en una sola veu el sector, contribuint així a accelerar els canvis i la millora regulatòria, donar suport i defensar el mode de transport ferroviari pels valors ambientals i socials i el foment de les polítiques i canvis normatius que donin suport al transvasament modal d'altres mitjans de transport al tren.





Entre els àmbits d'actuació de la nova associació, segons han explicat els màxims representants dels seus quatre primers socis, destaca la intervenció davant de tot tipus d'administracions públiques i organismes nacionals i internacionals amb competències sobre el transport ferroviari i el manteniment i el foment de relacions amb els mateixos.





La seva primera actuació serà la continuïtat i aprofundiment de les mesures dutes a terme per mitigar l'impacte de la crisi del Covid-19 a la demanda, la posada en marxa de mesures que frenin i redueixin el cost de l'energia o adaptar el sistema de cànons un nou model que contribueixi a assolir els 50 milions de viatgers d'alta velocitat a Espanya cada any.





"Tenir representativitat és fonamental per defensar de manera conjunta i unificada l'interès comú dels operadors del transport ferroviari de viatgers i impulsar i desenvolupar el ferrocarril com a eix de la mobilitat sostenible", ha assenyalat el president d'Iryo i també de l'associació, Carlos Bertomeu.





Per part seva, el president de Renfe, Isaías Táboas, ha declarat que "resulta interessant" participar en una associació que uneixi els esforços dels associats, de manera que els seus plantejaments tinguin més pes que els que farien cadascun de forma individual.





"La ferma aposta d'Euskotren pel transport públic com a eix vertebrador de la mobilitat, així com el seu protagonisme en les polítiques de coordinació i interoperabilitat en els primers 40 anys d'existència com a societat pública del Govern Basc", ha afegit el director general d'Euskotren , Javier Seoane.





Finalment, per part de FGC, el seu director general, Pere Calvet, ha assenyalat que el tren "és una de les eines més potents i eficaces per lluitar contra el canvi climàtic", afegint que Ferrocarrils vol liderar totes aquelles iniciatives que contribueixin a fomentar el ús del tren ia contribuir a la descarbonització del planeta.