El Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous el projecte de llei de mesures urgents per impulsar la rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència , que passa ara a tramitar-se al Senat.





La iniciativa té origen en un decret llei aprovat pel Govern a l'octubre i tramitat com a projecte de llei pel Congrés després de la seva convalidació. Després de la seva aprovació, únicament tornarà a la Cambra Baixa per votar els canvis que introdueixi el Senat, si n'hi hagués.





Per a la seva aprovació, el projecte ha comptat amb el suport del PSOE, el PP, Vox, Unides Podem, Ciutadans, el PNB, EH-Bildu, el PDeCAT, Més País-Equo, Compromís, Teruel Existe i el BNG. Junts i la CUP s'han abstingut mentre que Esquerra Republicana ha estat l'única formació a votar-hi en contra.









ESPANYA, UN PAÍS ON LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA ÉS URGENT

Pisos.com ja va alertar el 2021 sobre l'alt nombre d'habitatges espanyols que es trobaven a l'escalafó més baix del certificat d'eficiència energètica -el 84% del parc se situava a l'escala E,F i G, segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia- i que necessitarien una rehabilitació energètica per evitar una despesa energètica innecessària.













DEDUCCIONS, AVALS I FACILITATS A LA INVERSIÓ

La llei conté noves deduccions a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), aplicables a les quantitats invertides en rehabilitacions que contribueixin a millorar l'eficiència energètica de l'habitatge, i una nova línia d'avals per al finançament de les reformes.





A més, contempla modificacions a la Llei de Propietat Horitzontal i la Llei del Sòl , com facilitar els acords a les comunitats de propietaris, amb majoria simple i no de tres cinquens, per realitzar obres de millora d'eficiència energètica, d'instal·lació d'energia renovable o la sol·licitud dajuts, subvencions, préstecs o qualsevol instrument de finançament per a aquestes obres.





També s'estableixen garanties per facilitar la recuperació de quanties pendents de pagament, contemplant l'arbitratge i la possibilitat de sol·licitar l'embargament preventiu en cas d'oposar-se el deutor a la petició del procés monitori, acordant-ho el tribunal sense necessitat de dipositar-ne una garantia.









L'OPOSICIÓ CAL UNA ESMENA AMB EXEMPCIONS FISCALS

D'altra banda, primer s'introdueix el principi d'eficiència energètica per prioritzar aquestes solucions en la planificació i les decisions d'inversió i es dóna plena capacitat jurídica a les comunitats de propietaris per sol·licitar aquests préstecs o ajuts per a aquestes inversions.





Finalment, en contra del criteri del Govern, s'ha aprovat eximir de tributar a l'IRPF les subvencions i ajudes rebudes per autoconsum, emmagatzemament i instal·lacions tèrmiques en edificis amb càrrec als fons europeus.





DUBTES AL PP SOBRE L'ABAST DE LA NORMA

La portaveu d'Habitatge del PSOE, Eva Bravo , ha destacat la importància d'aquesta regulació per complir els objectius de rehabilitació marcats al Pla de Recuperació, que contempla 7.000 milions d'euros en inversions d'aquest tipus, amb 1.389 milions d'euros ja repartits a les comunitats amb els vigents Pressupostos.





Tot i això, la seva homòloga al PP, Ana María Zurita, ha posat en dubte la capacitat d'aquesta norma per dur a terme una necessària transformació, ja que la desgravació més ambiciosa es limita a un objectiu d'eficiència molt limitat --"Per finestres i bombetes", ha dit-- i ha destacat com dels 1.151 milions en fons transferits amb prou feines hi ha convocatòries per 165 milions en cinc comunitats.





Pilar Garrido, d'Unidas Podemos , ha celebrat l'aprovació de la norma, amb la qual creu que se "solventa un deute històric amb l'eficiència i l'estalvi energètic" que, al seu parer, no ha comptat amb "l'atenció necessària". "Aquesta llei afecta els drets de les persones i la seva qualitat de vida", ha enarborat.









LES COMUNITATS AMB MENYS RENDA NO PODRAN BENEFICIAR-SE

Tot i això, Inés Granollers, d'ERC , únic partit que ha votat en contra, ha destacat com les mesures contemplades deixen fora les persones amb més recursos, ja que per ser beneficiària únicament poden accedir persones o comunitats que compten amb aquests recursos.





Així mateix, ha lamentat que el Govern hagi rebutjat incloure millores en l'accés a aquests ajuts i també una salvaguarda perquè tota obra amb recursos públics no es pugui traduir després en pujades del lloguer.





"Els propietaris amb rendes més modestes tindran moltíssima dificultat per completar les deduccions", ha compartit, per part seva, Ferran Bel, del PDeCAT , que en tot cas ha celebrat els canvis en el procés perquè les comunitats puguin cobrar impagaments i que s'assenyali a les reformes l'obligació que han de ser compatibles amb el respecte mediambiental.





La norma també preveu la creació de l' Escala Superior d'Especialistes en Transports, Infraestructures i Seguretat en organismes i agències estatals del Ministeri de Transports, una modificació a l'escala de titulats superiors dels organismes del Ministeri d'Indústria, i el traspàs de l' Institut Social de la Marina al Cabildo de Lanzarote per facilitar-ne la rehabilitació.