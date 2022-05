Entrenament de civils ucraïnesos a Odessa.- @ep







El Govern d'Espanya ha fet arribar fins ara 21 milions d'euros en armament a Ucraïna, en el marc del Mecanisme de Pau Europeu amb què els països de la Unió Europea sufraguen l'enviament de material militar a Kíev en plena agressió russa.













Des de l'inici de la invasió, la UE ha habilitat aquest fons per primera vegada per enviar armes letals a un país en conflicte, un pas inèdit que es va aprovar al cap de pocs dies de començar la guerra salvant la posició d'Alemanya, Àustria o els nòrdics , al principi reticents a enviar armes a Kíev .





En aquest context, Espanya ha aportat de forma bilateral 21 milions d'euros en armes, segons han informat fonts diplomàtiques, que asseguren que el país ha contribuït a més amb 137 milions al Mecanisme, que de manera retroactiva finança des de l'1 de gener passat les trameses de material a Kíev que compleixin amb una sèrie de requisits.





Espanya va ser un dels últims estats membres de la UE que va confirmar l'enviament d'armament a Ucraïna, després que el bloc europeu avancés en aquesta direcció en una mesura sense precedents per donar suport a l'Exèrcit ucraïnès davant l'ofensiva russa.





Durant els gairebé tres mesos d'invasió, els Vint-i-set ja han acordat tres tandes de 500 milions d'euros per finançar l'enviament d'equipament militar a Ucraïna, elevant fins als 1.500 la suma total. El gruix dels fons s'utilitzen per enviar armes letals i munició i en paral·lel, una petita part, uns 150 milions, es fan servir per a material no letal com a combustible o material mèdic.





Fins ara, aquest instrument nou que finança les polítiques comunitàries en matèria de Defensa i Seguretat havia destinat quantitats simbòliques a les Forces Armades de països com Bòsnia, Mali, Moçambic i sempre per donar suport al seu treball amb material militar no letal.





De fet, el bloc ja va fer servir aquest instrument el desembre passat per reforçar l'Exèrcit d'Ucraïna amb 31 milions d'euros, quan es va començar a percebre una concentració inusitada de forces russes a la frontera.