Montserrat Ballarín, Albert Castellanos, Salva Vendrell, Jaume Collboni i Dolors Montserrat a la presentació del projecte de candidatura de la Capital Europea del Comerç de Proximitat.- @ep











L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous el projecte de candidatura per convertir-se en la primera Capital Europea del Comerç de Proximitat el 2023 i contribuir “a la consciència col·lectiva de la seva importància social i econòmica”.













A l'acte de presentació del projecte, celebrat a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, hi ha participat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta del Comitè de Peticions del Parlament Europeu, Dolors Montserrat; el secretari general de la Conselleria dEmpresa i Treball de la Generalitat, Albert Castellanos; el president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, i el director de lOficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera.





La Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat tindria una rotació anual, i la ciutat escollida seria l'encarregada d'organitzar accions i activitats informatives, divulgatives i formatives dirigides a la ciutadania i al comerç de proximitat per contribuir a la consciència col·lectiva de la importància del sector a àmbit econòmic.





La iniciativa, ideada per Barcelona Comerç, compta amb el suport de les principals entitats de comerços locals i europees, i l'entitat preveu presentar el projecte de Capitalitat i la candidatura de Barcelona davant del Parlament Europeu i la Comissió Europea el proper 31 de maig.





Així, el programa, que encara està per definir i obert a noves propostes, vol ser un punt de trobada entre entitats de comerç i ciutats europees, posant en comú les estratègies i polítiques en àmbits com la sostenibilitat, la digitalització, la mobilitat, el urbanisme i la gestió comercial.





Entre altres accions, proposa jornades per debatre sobre el present i el futur del comerç local a Europa, la creació del Barcelona Shopping Lab, taules de treball al voltant del comerç de proximitat, iniciatives de digitalització del comerç i serveis de proximitat, esdeveniments i programes de divulgació sobre el comerç de proximitat.









"HO ACONSEGUIREM"

Collboni veu a la candidatura una qüestió de voluntat de defensar el model comercial i ha defensat com Barcelona com la millor ciutat per viure i també per al teixit comercial: "És per això que no s'acut millor capitalitat per a la nostra ciutat".





Montserrat ha posat en valor el model de ciutat de Barcelona que, segons la seva opinió, s'ha caracteritzat sempre per la riquesa del comerç de proximitat, i ha mostrat el seu suport a la candidatura: “Hem pogut convertir una iniciativa en una realitat que estic convençuda que ho aconseguirem".









"ELS ATRIBUTS I LA FORÇA" DE BARCELONA

Per la seva banda, Vendrell ha defensat que "Barcelona té els atributs i la força per ser la primera gran capital" amb què es pretén empoderar el sector i impulsar un projecte en positiu que apropi la idea d'Europea als carrers i barris de la ciutat, ha dit.





Per a Castellanos, la candidatura "és una declaració d'intencions de com Barcelona i, per extensió, Catalunya es vol presentar al món com un model comercial", i per això ha expressat el seu suport entusiasta --ha matisat-- al projecte ia l'acte de presentació daquest.





Barrera ha recordat l'"enorme" impacte de la pandèmia al comerç, donant pas al tancament de prop de 3.000 establiments a Barcelona, i ha remarcat la importància que la situació hagi millorat amb els fons Next Generation, ja que el comerç és el segon sector "més important" de la Unió Europea per a l'ocupació.