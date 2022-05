Pablo Echenique.- @ep





El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, ha retret a la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, que faci actes "simbòlics" a favor de les dones "que no costen diners" però que no doni suport a mesures materials que "milloren la vida" d'elles.





Així ho ha manifestat Echenique en un missatge a la xarxa social Twitter, recollit per Europa Press, recordant així el moment en què la vicepresidenta va rebutjar posar al 'photocall' d'un fòrum en ser l'única dona, cosa que ja va advertir que faria si es trobava en aquesta situació el mes de febrer passat.





En aquest sentit, el portaveu parlamentari d'UP li ha dit que faci aquests actes simbòlics però que no doni suport a mesures d'índole econòmica per a les dones, segons Echenique, en relació amb la iniciativa presentada per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que recull una baixada de l'IVA a productes higiènics per a la menstruació.





Al missatge ha adjuntat la foto del titular d'un mitjà en què Calviño respon a la titular d'Igualtat assegurant que el Govern "no prendrà cap mesura que estigmatitzi les dones".





"Sortir-se d'una foto perquè són tots homes està molt bé. Però no només s'han de dur a terme accions simbòliques, també cal donar suport a les mesures materials que milloren la vida de les dones. Però és clar, allò simbòlic no costa diners", ha escrit Echenique.