Ple del Parlament del 12 de maig de 2022. @ep







El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució, presentada per PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns , que insta el Govern a incrementar el parc públic d'habitatge per fomentar l'emancipació juvenil, amb mesures com la cessió de habitatges buits de particulars.













Aquesta iniciativa, que s'ha votat en el marc del ple monogràfic sobre emancipació juvenil, ha estat aprovada amb els vots a favor dels cinc partits que l'han proposada, el vot contra Vox i Cs, i l'abstenció de PP.





La mateixa proposta inclou mesures com ara liderar per part de la Conselleria de Drets Socials un nou Pacte Nacional per l'Habitatge , amb actuacions destinades a garantir l'accés a l'habitatge als joves.





També demana destinar un mínim del 25% d'habitatges protegits de lloguer de nova construcció per a joves de fins a 35 anys, així com crear un cens d'habitatges buits a tots els municipis per identificar situacions de necessitat habitacional per a la gent jove.





Una altra proposta de resolució del PSC-Units preveu posar en marxa ajudes retornables per a joves adreçades al pagament de l'entrada d'un pis, mitjançant la modalitat de propietat compartida prevista al Codi Civil de Catalunya, i complementar el bo jove de lloguer a les zones tensionades fins als 900 euros.





El grup de Junts ha portat una proposta que demana instar el Govern central a cedir els 6.000 habitatges buits de la Sareb a Catalunya per destinar-los a lloguer social a joves, i reclamar a l'Executiu central "recuperar la deducció estatal de la quota d'IRPF per lloguer d'habitatge habitual per a menors de 30 anys”.





Els cupaires reclamen destinar un 10% del parc d'habitatge públic juvenil als itineraris d'emancipació dels joves extutelats per la Generalitat, i que el Govern assumeixi l'aval econòmic dels lloguers a joves i que se suprimeixi la fiança, encara que finalment aquests punts no han prosperat, ja que només els han donat suport a CUP i comuns.





Els de Jéssica Albiach han proposat impulsar un servei de suport psicològic a tot Catalunya per a persones d'entre 12 i 29 anys, sense cita prèvia i gratuïta, i situat en espais comunitaris referents per a joves.





Per part seva, Cs ha proposat implementar les mesures necessàries per començar a aplicar el bo jove al lloguer per a menors de 35 anys, aprovat al Congrés, encara que cada comunitat autònoma ha de definir els criteris per aplicar-lo.









DEBAT DELS GRUPS

La socialista Elena Díaz ha assegurat que hi ha hagut una falta de voluntat política en relació amb l'emancipació juvenil i que el Govern va tard, mentre que Anna Balsera (ERC) s'ha dirigit al PSC per demanar-los que donin suport a l'edat de vot als 16 al Congrés: "Si tenen deures, també han de tenir drets".





El diputat Lucas Ferro (comuns) ha demanat garantir l‟assistència psicològica gratuïta il‟accés a la cultura per als joves; Judith Toronjo (Junts) ha apostat per "desprecaritzar" les pràctiques i incrementar l'oferta d'habitatge públic; i Basha Changue (CUP) ha reclamat blindar la immersió lingüística, a més d?una auditoria sobre les identificacions de Mossos d?Esquadra a activistes.





Joan García (Cs) ha demanat defensar els drets dels estudiants a les universitats i ha rebutjat "sectarismes", cosa que també ha fet Lorena Roldán (PP), que ha recordat concentracions contra S'ha Acabat!, mentre que Alberto Tarradas ( Vox) ha reclamat feina digna i de qualitat per als joves.