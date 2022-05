Canvien el primer cognom del nen assassinat pel seu pare en un hotel de Barcelona /@EP







Leo, el menor de dos anys assassinat pel seu pare en un hotel de Barcelona el 24 d'agost passat, deixarà de portar el cognom del seu progenitor tal com sol·licitava la seva mare.





Martín Ezequiel Álvarez va treure la vida al seu fill i després es va suïcidar a prop de l'aeroport del Prat en un acte de violència vicària. Ara, el Ministeri de Justícia ha autoritzat la petició de la mare del petit perquè als documents oficials, Leo ja no porti el cognom del seu assassí.





Les lletrades Cala Vall i Marta Ariste han informat en un comunicat que han acceptat aquesta modificació per "raons excepcionals i amb la urgència que exigeix una reparació immediata". Es tracta d'una decisió que han pres seguint la nova Llei del Registre Civil i han aclarit que "d'aquesta manera s'obre una nova via de justícia restaurativa també per a altres mares que hagin estat víctimes de violència de gènere per violència vicària a la resta del Estat espanyol".