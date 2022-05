Villa Olvido, el poble de mentida on viuen 150 veïns feliços a Holanda

A Villa Olvido també hi ha supermercats /@Pixabay





Villa Olvido és un poble petit d'Holanda, senzill, bonic, dissenyat amb l' objectiu de fer feliços els seus 150 veïns que no saben que aquest lloc, en realitat, és fals .





Es tracta d'una residència per a gent gran amb Alzhemer avançat, però construïda com si fos una ciutat. Té més de 15.000 metres quadrats, trenta cases aproximadament, una desena de carrers i un parell de places, amb els seus bars, teatre, supermercats, fonts etcètera per fer-ho semblar real. Fins i tot se celebren esdeveniments i fires, com el mercat ambulant nadalenc cada mes de desembre.





La idea és que aquestes persones grans se sentin lliures i facin vida normal durant els darrers anys de vida, sempre sota el control dels professionals i la resta de cuidadors. Perquè fins i tot el cambrer del bar té controlades les pataologies de cadascun dels ancians, per saber què els pot servir i què no.