La representant espanyola a Eurovisió 2022, Chanel. - EBU/CORINNE CUMMINNG





Espanya , representada per Chanel amb el seu tema 'Slo Mo', actuarà a la desena posició a la final d'Eurovisió 2022 que se celebra a Torí aquest dissabte, segons ha informat el compte oficial d'Eurovision a la xarxa social Twitter.





Així, obrirà la gala la banda We Are Domi representant República Txeca amb la cançó 'Lights Off' i la tancarà Stefan , el representant d'Estònia amb el tema 'Hope'.





La final d'Eurovisió 2022 ja està completa després de la segona semifinal que ha tingut lloc aquest dimecres, i que ha deixat els darrers 10 finalistes: Bèlgica, República Txeca, Azerbaidjan, Polònia, Finlàndia, Estònia, Austràlia, Suècia, Romania i Sèrbia, a més dels altres 10 que es van classificar dimarts passat: Ucraïna, Noruega, Portugal, Grècia, Suïssa, Armènia, Islàndia, Lituània, Moldàvia i Països Baixos





Per la seva banda, Geòrgia, Irlanda, Israel, Malta, Macedònia del Nord, Xipre, Montenegro, Sant Marí, Albània, Àustria, Bulgària, Croàcia, Letònia, Eslovènia i Dinamarca han estat els països que no han passat la semifinal; podran competir al festival.