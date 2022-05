Joan Laporta @ep





El FC Barcelona ha informat d'unes reunions conjuntes amb Goldman Sachs per aconseguir la millor operació de finançament possible per fer realitat l' Espai Barça , presidides pel màxim dirigent del club, Joan Laporta, i encarades a 'vendre' el projecte que té a la remodelació integral del Camp Nou a la seva joia de la corona.





Segons va apuntar el club en un comunicat, el projecte ha despertat l'interès de diverses firmes inversores internacionals, algunes de les quals van viatjar a Barcelona per participar en una sèrie de sessions informatives per aprofundir en el projecte i el pla de negoci, a més de visitar les diferents instal·lacions del club.





Al llarg de tres jornades es van organitzar diferents reunions en què van participar algunes de les firmes, grups inversors i agències de rating "més prestigiosos del sector". Aquests inversors i agències van venir de la mà de Goldman Sachs, consultor intermediari en el finançament de més de 45 estadis a tot el món i que actua com a intermediari pel club blaugrana.





El president, Joan Laporta , juntament amb alguns membres de la Junta Directiva i diferents executius van participar en aquestes sessions informatives, en què es va explicar als inversors la importància del projecte estratègic de l''Espai Barça', el Pla Estratègic 2021-26 del mandat , l'estratègia comercial o el pla de negoci sostenible i viable d'un projecte que es finançarà, va apuntar l'entitat, "per si mateix".





Els representants dels grups inversors també van visitar diferents instal·lacions com el Camp Nou, el Museu, la Botiga, el Palau Blaugrana, la Masia, la Ciutat Esportiva o el Centre Mèdic , entre d'altres, i també van assistir a la Llotja al partit entre el primer equip i el Celta, amb 3-1 per als de Xavi Hernández.





El passat 19 de desembre, la Junta Directiva va obtenir via verda al finançament de l''Espai Barça' en un màxim de 1.500 milions d'euros al referèndum que es va celebrar per primera vegada de forma telemàtica, amb la participació de 48.623 socis i sòcies amb dret a vot, dels quals, un total de 42.693, el 87,80% dels vots emesos, van ratificar la decisió presa per l'Assemblea Ordinària de socis i sòcies compromissaris a l'octubre.





La inversió es tornarà a 35 anys, amb 5 anys de carència, ja que no es paga fins que les obres del nou estadi no estiguin acabades i comenci a generar ingressos, perquè l'Espai Barça es finançarà amb els increments d'ingressos generats per el nou projecte.





L'estimació és que l'Espai Barça generi 200 milions d'euros anuals en ingressos gràcies als patrocinis i title rigths (l'acord també ratificat amb Spotify), el ticketing i la restauració, les llotges VIP i actius d'hospitality, explotació de Meeting & Events i el Museu.