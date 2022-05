El coordinador de la Unió Europea (UE) per a les negociacions sobre la reactivació de l'acord nuclear del 2015 amb l'Iran, Enrique Mora, ha denunciat aquest divendres haver estat retingut breument per la Policia d'Alemanya mentre feia escala a l'aeroport de Frankfurt després del darrer viatge a Teheran per mantenir reunions amb les autoritats iranianes.





El negociador en cap de l'Iran, Alí Baqeri (i), en una reunió a Teheran amb Enrique Mora (d), 'número dos' de l'Alt Representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, i coordinador a les negociacions sobre la reactivació de l'acord nuclear - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA





" Retingut per la Policia d'Alemanya a l'aeroport de Frankfurt quan anava de camí a Brussel·les des de Teheran. Ni una sola explicació. Un funcionari de la UE en missió oficial amb passaport diplomàtic espanyol ", ha denunciat Mora al seu compte a la xarxa social Twitter. "S'han emportat el meu passaport i els meus telèfons", ha afegit.





Al voltant d'una hora després, el 'número dos' de l'Alt Representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha confirmat que havia estat alliberat al costat de l'ambaixador de la UE davant de la seu de les Nacions Unides a Viena i el cap de la divisió del Servei Europeu d'Acció Exterior per a Iran.





“ Ens van mantenir separats. S'han negat a donar-nos cap explicació sobre el que sembla una violació de la Convenció de Viena ”, ha recalcat Mora, que ha publicat a més un missatge per destacar que durant el seu viatge a Teheran va demanar a l'Iran que no executi i alliberi el ciutadà suec-iranià Ahmed Reza Jalali.





Per part seva, fonts diplomàtiques europees consultades per Europa Press han recalcat que "no hi ha res a comentar" i que "l'assumpte ha estat resolt ràpidament". "Mora continua el seu viatge, com estava planejat. Estem en contacte amb les autoritats alemanyes i no farem més comentaris", han dit.





El viatge de Mora a Teheran tenia com a objectiu impulsar les converses per restaurar l'acord nuclear del 2015, després que l'Iran hagi dut a terme una sèrie d'incompliments arran de la decisió unilateral dels Estats Units de retirar-se unilateralment del pacte el 2018.