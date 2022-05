Jaume Collboni @ep





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , ha assegurat aquest divendres que la capital catalana es plantejarà ser la seu del festival d'Eurovisió si la cantant i ballarina Chanel, que representarà Espanya al festival, guanya aquest dissabte.





Ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4 i La 2, en què ha recordat que “ Barcelona és una seu de grans festivals musicals ”, com el Primavera Sound, el Sonar i el Cruïlla, i que, a més, té grans espais per a això.





"Com el Palau Sant Jordi, que podria acollir-lo perfectament", ha afirmat, i ha reiterat que la ciutat té l'ambició i la vocació de ser la seu de grans esdeveniments culturals.





En tot cas, ha dit que és una proposta que haurà de plantejar-se a partir de dilluns si Chanel guanya: “Chanel té una relació amb Barcelona i Catalunya que tothom coneix. És perfectament possible que plantegem aquesta candidatura”.





Ha recalcat que és un festival en què participen més de 40 països i que té una audiència d'uns 300-400 milions d'espectadors, i per això hi veu una oportunitat per a la ciutat: "Per què no?".