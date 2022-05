L' Esmorzar de treball de la Fundació CEDE va comptar amb el patrocini d'Agbar i la presència de Marc Puig, president executiu de Puig, com a convidat que va desgranar la seva anàlisi sobre el món empresarial.





Marc Puig: “S'ha de fomentar que el teixit empresarial evolucioni cap a empreses grans” /@CEDE







A aquest esmorzar informatiu van assistir-hi un gran nombre d'empresaris i directius espanyols, entre ells, José Luís Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya; Ricardo Fernández Muiños , soci de Deloitte; Carmen Piñán, directora de comunicació d'Agbar; Claudi Boada de Blackstone ; Montse Trapé, consellera de Criteria Caixa; i Isabel Estapé Tous, patrona de la Fundació La Caixa.







A la ponència, el màxim responsable de Puig va conversar sobre l'exigència que les marques que componen Puig siguin disruptives perquè d'aquesta manera “ s'aconsegueixen els millors resultats” . Així, Puig va anunciar que la companyia triplicarà beneficis el 2025 mitjançant la consolidació a les categories de moda i fragàncies, maquillatge i dermocosmètica.







Va afirmar també que les adquisicions que ha fet la companyia en els darrers 10 anys sempre s'ha buscat que les marques estiguin còmodes: “Busquem que tinguin la possibilitat de continuar creixent amb la nostra ajuda”, va dir.





Pel que fa a la diversificació a altres sectors, Puig va remarcar que prefereix “fer poques coses, però fer-les molt bé”, i va afegir: “En cas que entrem en alguna categoria nova, hem d'estar alineats amb allò que creu la nostra marca i no allunyar-nos molt”.









Per a Puig les empreses han de “respnder a les exigències de les noves generacions”/ @CEDE





Actualment, l'empresa liderada per Marc Puig, tercera generació familiar, continua evolucionant tant a la cartera de productes com a la sostenibilitat. Sobre això, el directiu ha apuntat els esforços que es fan des de totes les marques que formen part de l'empresa mare per, segons apunta, “respondre a les expectatives i exigències de les noves generacions”. Així, ha explicat que Puig s'ha compromès “estar entre els grups més respectats de la seva indústria en les qüestions relatives al medi ambient, a la societat i al bon govern. Perquè des del 1914, quan Antonio Puig Castelló va fundar Puig, la marca ha apostat per la innovació i la creació d'experiències per situar-se com un actor rellevant al sector de la bellesa i la moda.







Marc Puig ha afirmat que a la seva empresa " tenim talent pool a cada continent. Els ajudem a créixer amb un sistema de valors i els formem perquè puguin arribar a formar part de l'equip directiu de l'empresa. Perquè Puig és una empresa familiar que aspira a deixar un món millor per a les generacions següents."





El president executiu de Puig també va fer esment a les empreses familiars. Per ell no s'està fent prou per recolzar-les ja que “ el teixit empresarial està, en majoria, compost per empreses petites ”, i per a Puig això suposa “ situar-nos en una menor productivitat respecte a la resta de països europeus ”. Per al màxim responsable de Puig “ s'ha de fomentar que el teixit empresarial evolucioni cap a empreses majors per tenir una productivitat similar a la que es té a altres països europeus ”.







LA INTERVENCIÓ DE MARC PUIG A L'ESMORZAR DE CEDEIX A MADRID