Josep Maria Argimon @ep





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , ha augurat que a la tardor "segurament" s'inocularà als més grans de 80 anys la quarta dosi de la vacuna contra el Covid-19.





“ Estem on estem gràcies a la vacuna. En aquests moments s'està estudiant quin tipus de vacuna acabarem posant i segurament, encara no està decidit, acabarem posant la quarta dosi als grans a la tardor ”, ha explicat en una entrevista a La2 i Ràdio 4 d'aquest divendres recollida per Europa Press, on ha detallat que d'entrada no es planteja estendre-la progressivament a la resta de la població.





Ha assegurat que la vacuna d'Hipra "en aquests moments està en una situació molt bona" i ha destacat la capacitat de l'empresa per gestionar tant el procés de producció com el de regulació, que ha qualificat d'importantíssim.





Argimon ha lamentat que el passaport Covid "no té cap sentit" davant la variant Ómicron perquè ha argumentat que la vacuna protegeix d'emmalaltir greument, i ha assegurat haver demanat al ministeri que traslladi aquest argument a Europa.





També ha criticat la vigència del Spain Travel Health (SpTH) si no es rastregen els contactes estrets i s'ha mostrat partidari d'adoptar mesures que siguin semblants a les de l'entorn.





Alhora, preguntat per les decisions preses durant la pandèmia, ha considerat que amb el coneixement actual mesures com el toc de queda "no tenen gaire sentit" atesa la seva afectació en els drets i les llibertats fonamentals.





NORMALITZAR EL DIA A DIA





Ha reafirmat que la pandèmia no ha acabat però que, en les seves paraules, dóna una treva, i ha apostat per normalitzar el dia a dia de la ciutadania i aplicar normatives el més comunes possibles: “ Hem d'anar cap a la normalització de la nostra vida al màxim i si és possible actuar de la mateixa manera que el 2019 ”.





En aquesta línia, ha defensat la fi de les quarantenes per als positius asimptomàtics: "Si tens febre o mocs evidentment et quedes a casa, no treballaràs", i ha opinat que la ciutadania té més sensibilitat en aquesta qüestió que abans de la pandèmia.





No ha descartat la possibilitat d'una nova onada de Covid-19 però ha destacat que el que és rellevant --i que segons ell a dia d'avui ningú no pot concretar-- és la intensitat amb què vindrà i amb quina virulència.





GOVERN I GUÀRDIA CIVIL





Argimon ha defensat la necessitat d'augmentar els recursos de Sanitat i que és l'Estat qui els ha d'aportar, i ha assegurat que això ja es recollia a l'acord de Govern entre ERC i Junts: “Hem de veure si es compleix o no i com apretem Madrid en aquest sentit", per a la qual cosa al seu parer hi ha marge de temps.





Ha defensat el pla de vacunació de la Generalitat i el tracte que va dispensar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que ha dit que "no està massa enfadada ni molesta amb la manera com es va vacunar" i, preguntat per si veu intencionalitat política darrere de la queixa, ha respost que sí.





Argimon ha qualificat de "decisió valenta" la proposta de baixa per menstruació i ha lamentat que s'utilitzi el terme estigmatitzar -en les seves paraules- massa sovint.