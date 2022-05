Ambulància del Summa @ep





Un nadó de dos anys s'ha precipitat aquest dijous des de la finestra d'un quart pis a la localitat madrilenya de Móstoles i ha estat traslladat immediatament amb pronòstic molt greu a l'Hospital Universitari 12 d'Octubre, segons fonts d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.





L'avís ha estat rebut dimecres cap a les 22.00 hores després que el nadó es precipités des de la finestra i caigués des d'uns 15 metres al passeig Arroyomolinos de Móstoles.





Els sanitaris del Summa 112 ho han estabilitzat i intubat i ho han traslladat immediatament en estat molt greu al 12 d'octubre presentant un traumatisme cranioencefàlic sever i politraumatisme.





Les causes del succés estan sent investigades per la Policia Nacional i també hi ha intervingut la Policia Local de Móstoles.