L’Ajuntament d’Alcarràs ha activat aquesta primavera una campanya informativa dirigida a promoure entre el veïnat la bonificació del 75% en l’Impost de Circulació dels vehicles Zero i ECO i afavorir d’aquesta manera la transició cap a una mobilitat i un sistema energètic més respectuosos amb el medi ambient. Aquesta bonificació, juntament amb la reducció del 25% que s’aplica en l’IBI dels habitatges en els quals s’instal·len plaques solars per l’autoconsum durant els quatre anys posteriors a l’obra i el 50% de reducció que s’aplica en l’ICIO de les instal·lacions d’aquesta mena són algunes de les mesures que s’impulsen des del consistori per aconseguir un Alcarràs més net, més sostenible i més lliure.





L’alcalde, Jordi Janés, destaca la importància d’una bonificació que suposa “una raó afegida” per a prendre una decisió la qual, indica, “em consta que estan valorant moltes i molts alcarrassins i alcarrassines segons hem pogut copsar aquests darrers mesos durant els quals el preu dels carburants ha pujat fins a límits mai vistos”. Dins d’aquest context inflacionista, apunta Janés, “cada vegada molta més gent es posa a fer números i comprova que, segurament, optar per un cotxe o una moto que funcioni exclusivament amb un motor elèctric o que disposi d’un sistema de propulsió híbrid o en el qual es combinin els combustibles tradicionals amb GLP o gas natural, surt ara encara molt més a compte no només pel planeta i les generacions futures, sinó també per a l’economia domèstica. De fet, per això vam decidir a les darreres ordenances fiscals que se’n beneficiarien igualment d’aquests alleujaments fiscals els vehicles que, tot i no ser Zero o ECO des d’inici, han estat modificats per a poder-ser-ho”. Per tot plegat, apunta, “hem pensat que ara és un bon moment per a recordar a les xarxes que, des del consistori, apliquem alleujaments fiscals a qui es decideix a fer una inversió així, d’igual manera que ho fem quan un particular instal·la a casa seva plaques solars per l’autoconsum. A més a més, tenim la sort que a Alcarràs existeixen punts de recàrrega de fàcil accés per a tothom”.





Compromís amb la sostenibilitat





Alcarràs, recorda Janés, manté un ferm compromís amb la sostenibilitat el qual es fa palès amb l’aposta pel sistema de recollida d’escombraries porta a porta “el qual s’ha demostrat com a idoni per afavorir el reciclatge”, els projectes de valorització de residus vegetals i materials de rebuig de les granges que s’impulsen al municipi, la planta d’emmagatzematge, producció i distribució d’hidrogen que es planteja des del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent o mesures com la installació de plaques solars a diferents equipaments municipals com ara el CCM Lo Casino o l’escola Parc del Saladar, les quals compten amb partida al Pressupost que s’ha aprovat per aquest 2022. “El futur, ho dic sempre, serà verd o no serà i ha arribat l’hora de fer un pas ferm endavant també des de les economies domèstiques en favor d’un Alcarràs millor, més modern i més net. Des de l’Ajuntament volem esperonar tothom encara més amb aquestes bonificacions i altres iniciatives que arribaran”, ha explicat.