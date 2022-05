Per a Gabriel Rufián la seva imatge pública és important/ Signatura: Eduardo Parra / Europa Press









A l'última entrega de 'Trobades inesperades', Gabriel Rufian, parlo a cor obert sobre la lluita de classes i la consciència i l'orgull de classe. "En el moment que el teu sou és públic, jo, per exemple, tinc a veure a quins restaurants hi vaig perquè per ell cal ser coherent en els seus actes amb allò que defenses al Congrés dels Diputats.





Davant d'aquestes declaracions, la presentadora Mamen Mendizábal li va llançar una pregunta: "Per exemple, t'invalida comprar-te una casa a Sitges?" "Totalment", va respondre el català "O sigui, que a Pablo Iglesias ho invalida comprar-se una casa a Galapagar", va puntualitzar la conductora de 'Trobades inesperades'. Però Gabriel Rufián no va voler atacar l?acció d?Esglésies. "No, jo parteixo de la base que qualsevol pot pagar-se amb els seus diners, guanyat de forma honrada, el que vulgui. Però en el meu cas, no aniria a segons quins llocs i faria segons quines coses. Amb tot el respecte cap a qui ho faci. Mentre jo estigui exercint un càrrec públic serà per mera coherència", va confessar el polític català.





Rufián també va criticar aquesta idea que ser d'esquerres vol dir viure modestament: "Jo em rebel·lo contra aquest discurs, de la dreta i extrema dreta, que diu que la gent d'esquerres s'ha de cosir la roba i viure en una cova. Encara tens de ser coherent. Quan ets un personatge públic, no et pots oblidar que la teva vida privada va en consonància ”, va afirmar.