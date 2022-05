Una criatura va morir ofegada a la banyera després que la seva mare es desmaiés en tenir una reacció adversa a la vacuna del Covid-19 . L'advocada Louise Atkinson es va desmaiar mentre banyava Eleanor, de nou mesos, anomenada Ellie, l'endemà de rebre la seva primera injecció d'Astrazeneca.





El seu marit James va arribar a casa després d'anar al dentista i va trobar la porta del bany bloquejada per la seva dona, que no responia. Després d'aconseguir obrir la porta, va veure la petita Ellie cap per avall al bany posant-se blau. Atkinson la va treure de l'aigua i va despertar la seva dona agafant-la.





Vacuna Covid-19 @ep





Després va ficar al llit Ellie al terra del bany on li va realitzar una RCP mentre trucava al 999. El pare del nadó, gerent comercial, va continuar amb els intents de reanimació fins que els serveis d'emergència van arribar sis minuts després a casa seva a Christchurch, Dorset. Ellie va ser portada a l'Hospital General de Southampton en helicòpter, però va morir hores després, al març de 2021.





No se sap quant de temps va estar submergida Ellie abans que la trobessin, però la investigació policial assegura que podrien haver estat fins a 30 minuts . L'autòpsia va trobar que 'en el balanç de probabilitats' la causa de la mort va ser la inhalació d'aigua o ofegament. La policia va investigar la mort d'Ellie i va concloure que va ser un "tràgic accident".





Es van posar en contacte amb Public Health England per investigar també la reacció adversa de la Sra. Atkinson a la vacuna. La somnolència és un possible efecte secundari poc comú.





La policia de Bournemouth assegura que Ellie va néixer prematurament a les 33 setmanes i tenia un defecte cardíac i problemes d'alimentació que el portaven a tenir un pes baix. S'havia de sotmetre a una cirurgia cardíaca el 25 de març i la seva mare, Louise Atkinson, havia tingut problemes per dormir o menjar els dies anteriors a causa de l'"ansietat" sobre això.





La mare explica que va començar a banyar la seva filla a les 10:30 del 23 de març i, en general, el procés hauria durat entre 10 i 15 minuts. L'última cosa que recorda Atkinson va ser ajupir-se per intentar agafar la seva filla. “ Vaig començar a recollir-la i això és tot el que puc recordar. El següent que puc recordar és a James cridant i estirant de mi ”, afirma emocionada la mare.





El marit també ha hagut de testificar: "Vaig pujar les escales i vaig veure que la porta del bany estava tancada, cosa que era inusual. Vaig començar a empènyer la porta per obrir-la, però no la vaig poder obrir", ha assegurat davant la policia. "Vaig empènyer més fort i va ser llavors quan vaig veure Louise a terra i Ellie al bany. Em vaig obrir pas per la porta i vaig treure Ellie del bany", afegeix.





"Vaig anar a Ellie al pis i vaig començar la RCP i vaig fer una trucada als serveis d'emergència. Estava tractant de fer dues coses alhora amb l'altaveu al meu costat. Vaig fer la RCP fins que els paramèdics van arribar i se'n van fer càrrec" , relata el pare del bebè.





La seva mare, Atkinson, assegura que és inusual que es desmai i que només li havia passat dues vegades abans de la mort d'Ellie, quan era adolescent.





La mare va experimentar un altre desmai mentre visitava la tomba d'Ellie l'endemà de rebre la seva segona punxada el juny del 2021. Un transeünt la va veure caure a terra i va anar a ajudar-lo.





La Sra. Atkinson va dir a la investigació que es va sotmetre a una avaluació de set dies després del seu segon episodi de desmai i, de moment, els professionals no li han pogut donar una explicació definitiva.