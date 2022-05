Una remota illa russa ha despertat el misteri després que els usuaris descobrissin que ha desaparegut de Google Maps . L'illa Jeannette, al Mar de Sibèria Oriental, apareix com una taca negra a l'eina de mapes digitals del gegant de cerca quan busca en mode Satèl·lit.





Tot i això, en el mode "predeterminat" l'illa no apareix. El descobriment, que es va realitzar per primera vegada el 2018, ha deixat desconcertats els usuaris d'Internet, però Google s'ha mantingut callat sobre per què enfosqueix la massa de terra gelada. No és clar per què l'illa està borrosa. Alguns teòrics de la conspiració suggereixen que el lloc és un lloc ideal per a una base militar russa secreta, ja que és relativament a prop dels EUA. i Canadà.





L'illa apareix com una taca negra a Google Maps





Google sovint bloqueja les ubicacions militars a la seva eina Maps, incloses les bases aèries a Alemanya, els búnquers de míssils a Rússia i les bases a l'Afganistan. La cartografia de l'illa va ser lliurada a Google per The International Batymetric Chart of the Arctic Ocean, un projecte per mapejar l'Oceà Àrtic iniciat a Sant Petersburg, Rússia. Un portaveu de Google es va negar a comentar.





L'illa Jeannette , que es troba al nord de Rússia, va ser descoberta el 1881 durant una expedició dirigida per l'explorador i oficial de la Marina nord-americana George E. De Long. Cobreix una àrea que fa només 0,5 quilòmetres quadrats. De Long esperava trobar aigües obertes a l'Oceà Àrtic al voltant del Pol Nord, però va quedar atrapat en una capa de gel prop de l'illa Herald al setembre de 1879, desplaçant-se centenars de quilòmetres abans d'acostar-se a l'illa Jeanette al voltant de maig de 1881.





L'explorador i la seva tripulació es van refugiar a la illa, prenent possessió de la massa terrestre en nom dels Estats Units i nomenant en honor al seu vaixell, l'USS Jeanette. No obstant això, després de l'Expedició Hidrogràfica de l'Oceà Àrtic Imperial Rus de 1910-1915, Rússia va anunciar públicament que Jeanette, juntament amb altres illes de l'Àrtic, eren part de la Federació Russa.





Administrativament, l'illa ara pertany a la República de Sakha de la Federació Russa, un reclam que mai ha estat disputat pels Estats Units , que avui la reconeix com a territori rus. És probable que els problemes sobre qui pertany Jeanette Island impulsessin la decisió de bloquejar-la a Google Maps, però això no ha impedit que els teòrics de la conspiració aportin les seves pròpies idees.