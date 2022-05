El Govern ha condicionat aquest divendres la possible desclassificació de documents secrets sobre el cas d'espionatge amb el sistema ' Pegasus ' que hi hagi una petició prèvia d'un jutge, allunyant la possibilitat que els faci públics per iniciativa pròpia.



A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres , la portaveu de l'Executiu, Isabel Rodríguez, ha assenyalat que s'han mostrat partidaris de desclassificar aquesta documentació "si, en l'àmbit de la Justícia, així se'ns demana", segons ha puntualitzat.



Rodríguez ha respost així, en ser preguntada expressament si el Govern pensava dur a terme aquesta desclassificació pel seu compte, i sense esperar que ho sol·liciti un jutge, atès que el Consell de Ministres té la potestat per fer-ho.



Així, ha defensat que el Govern ha mostrat una clara voluntat d'abordar aquesta situació amb transparència , a través de les compareixences parlamentàries de membres del Govern i també a la comissió de secrets oficials, on la ja cessada com a directora del CNI, Paz Esteban, va comparèixer la setmana passada. També ha recordat que han ofert la seva col·laboració al Defensor del Poble a la investigació que ha anunciat.



ARAGONÈS HO VA EXIGIR



Divendres passat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , va exigir que es desclassifiqui l'autorització judicial del Tribunal Suprem que va permetre que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) l'espiés quan era vicepresident del Govern així com prop d'una vintena d'independentistes.



"És imprescindible que es desclassifiqui l'autorització judicial. Hi haurà suposicions, veurem intents de justificar-ho i intoxicacions de tota mena. Però per exercir el meu dret de defensa, exigeixo que es desclassifiqui l'autorització judicial i saber els motius que els porten a autoritzar un espionatge a un adversari polític", va reclamar en una entrevista a Catalunya Ràdio.



ROURES A FAVOR, SI LA JUSTÍCIA HO DEMANA



Dies després, la ministra de Defensa, Margarita Robles , es va mostrar a favor que el Govern desbloquegés aquests documents del CNI relatius a l'espionatge als independentistes, encara que també amb excepció que ho sol·licités un jutge.



"Pel que fa a mi, ja que és una decisió que haurà de prendre el Govern si ho demana algun jutge, jo estaria encantada perquè els ciutadans tenen dret a saber", ha precisat. És més, ha mostrat la seva esperança que "algun dia es desclassifiqui" perquè els espanyols "sàpiguen de debò com s'actua d'acord amb la legalitat".