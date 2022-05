Andalusia un mirall on mirar-se

Els andalusos estan cridats a les urnes/ @EP





El 19 de juny els andalusos decidiran el futur polític a les urnes després de la convocatòria d'eleccions. Al contrari del que va passar a Madrid que es van presentar com un plebiscit nacional, Andalusia, sí que serà aquest mirall on la resta de la diàspora andalusa decidirà el seu vot a nivell nacional.





Andalussos dispersos per tota la geografia sí que estaran molt pendents del que facin els seus iguals a la terra que els va veure néixer. Sobretot a Catalunya on molts van assentar la seva vida i la de les seves famílies a l'època de la immigració interna d'aquesta Espanya dels anys seixanta que no els podia oferir una vida digna als nostres avis i pares.





Cal recordar que concretament a Catalunya van arribar 840.000 persones nascudes a Andalusia i gairebé tots els andalusos, tenen un familiar o amic que viu o ha viscut a terres catalanes. De fet, segons les últimes dades actualitzades, al voltant de dos milions de persones d'origen andalús viuen fora d'aquesta comunitat autònoma dos milions. I gairebé el 70% de residents a la resta del país es concentren a les províncies de Barcelona (30,6%), Madrid (19,1%), Illes Balears (6,5%), València (6,1 %) i Alacant (5,8%).





Per això aquesta campanya electoral, l'andalusa , no és una més sinó una batalla important. Les idees i els discursos d'aquestes 17 Espanyes, on cadascun de nosaltres vivim, i el que pensen els qui hi votaran, sí que es convertirà en un acte d'escolta col·lectiva real i rellevant per al nostre futur, el de tots.







És important per això recordar als nostres polítics que insultar no recull vots , bàsicament perquè els convençuts votants contraris i les seves famílies experimenten un sentiment de reafirmació de pertinença grupal més gran en saber-se atacats. A més , les propostes a la resolució de problemes reals han d'anar acompanyades d'un cert reconeixement de possibles de cada candidat o candidata . Perquè una bona idea sense que s'entrevegi algú àmpliament reconegut per dur-la a terme és transitar per un camí de “dic sec”. Per això, tenir cura de la credibilitat és necessària. Ambdues premisses són coses cabals però que es tendeixen a oblidar al fragor de les batalles en campanya i qui perd la direcció és possible que no arribi a la meta amb tots els efectius - en escons- que li siguin necessaris per governar tan important comunitat a la negociació posterior de la geometria de pactes variables possibles.





Andalusia té aspecte de decidir com es configurarà l'arc polític del proper Congrés dels Diputats i toca reflexionar en positiu, proposar des de l'esperança, gestionar millor les emocions col·lectives, i sobretot pensar, pensar molt, fer servir tota la intel·ligència disponible per no plorar després allò que no es va batallar primer.





L'esquerra a Andalusia ha començat amb un públic sonor ensopegada que afectarà tot el bloc, es vegi o no es vulgui veure o admetre. La vella guàrdia d'IU li ha passat la mà per tota la cara al petulant Podem, perquè les navalles s'han esmolat durant anys i han encertat en el moment de "la revenja per la revenja" que no veu més enllà dels nassos i aquí un Garzón menystingut ha maniobrat des de les fosques cavernes emportant-se el gat a l'aigua. I ho ha fet mentre s'escoltaven de lluny unes sonores riallades dels anticapitalistes de Teresa Rodríguez que els han observat a tots des d'una distància prudent. El PSOE en aquest acte ha assistit com a convidat de pedra "al xou" de la seva més a l'esquerra que diria la líder, Yolanda Díaz. Algú que a l'estil "gallec" ha punxat en la seva capacitat negociadora i didàctica. Tothom ha estat testimoni de primera fila d'una lluita sense cap escolta i això tindrà, sens dubte, un preu per a aquesta candidata andalusa d'aquest espai polític, elegida "dedocràticament" i que alguns l'estem coneixent ara, perquè només la coneixen a la seva "casa política". Una gesta per puntuar amb un deu en "idiotez supina", que ha pujat fins a un dotze per la intromissió de l'"alfa" que no es retira des de les ones d'Hora 25 i que sense anomenar-ho saben que es diu Pablo, en una xafogor més a Yolanda , la seva "ungida" díscola . En un pur acte de paternalisme fraticida, sentiu.





I mentre tot això esdevé la dreta porta a l'esquerra la davantera i parteix amb un clar avantatge demoscòpic del que ningú no dubta, com ho fa de les enquestes de Tenazos . Feijóo , líder dels populars surfeja la cresta de l'onada de la seva popularitat i això arrossega vots, molts vots. Vox suma adeptes amb cada pronunciament de "feixistes", això fa que el seu pa pugi sencers i agradi o disgusti s'esforça a tenir un cartell electoral de gent molt preparada i candidata amb perfil propi i molt coneguda, sense entrar a l'anàlisi de les seves propostes ni ideologia que les porten al paire als seus votants, tal qual. Mentre que C's és per a mi la gran incògnita andalusa, atès que el seu candidat sí que ha tingut un paper excel·lent dins del co-govern amb els populars, però ¿n'hi haurà prou? Tots diuen que no, que C's desapareixerà a Andalusia, però les urnes són travesses i de vegades ens sorprenen tots.





En aquesta campanya electoral a través dels encerts i els errors, tots descobrirem gràcies a Andalusia que han après cadascun dels partits amb possibles del que va passar a Madrid i Castella i Lleó. Si us plau, no perdeu detall, perquè toca observar amb molta atenció una Andalusia que sens dubte votarà sense por.