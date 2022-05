El Govern central, en un Consell de Ministres extraordinari celebrat aquest divendres, ha aprovat el mecanisme per limitar el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana d?uns 50 euros per megawatt/hora (MWh) durant un període de dotze mesos.









En roda de premsa després del Consell de Ministres, la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha posat en valor que aquesta mesura, que suposa una resposta "que té pocs antecedents , o cap" en el passat, ja que Europa ha entès "les causes per les quals Espanya i Portugal han de comptar amb aquesta excepció", serà "un paraigua" per protegir els consumidors domèstics i la gran indústria.





La vicepresidenta del Govern i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera @ep





Alhora, ha subratllat que "per primer cop no pagaran els mateixos" i la mesura té com a finalitat "reduir els beneficis extraordinaris de les elèctriques perquè hi hagi beneficis per a tots".





L'anomenada 'excepció ibèrica' estava pendent d'aprovar-se des que a finals d'abril els governs d'Espanya i Portugal van arrencar l'acord polític amb Brussel·les per establir aquest mecanisme temporal per fixar aquest límit al gas al voltant d'una mitjana de 50 euros/MWh.





Aquesta mesura permetrà desacoblar temporalment els preus del gas i l'electricitat a la Península Ibèrica, que es beneficiarà així d'una excepció, tal com es va acordar al Consell Europeu del març.





El mecanisme durarà uns 12 mesos i permetrà fixar el preu mitjà del gas al voltant d'aquests 50 euros/MWh (començant per 40 euros per anar posteriorment pujant fins als 48,8 euros), davant de l'actual preu de referència al mercat de més de 100 euros/MWh –com en el cas del TTF holandès, de referència a Europa–, amb un preu que partirà dels 40 euros/MWh, durant sis mesos.





A la configuració actual del mercat elèctric, el gas determina el preu global de l'electricitat quan s'utilitza, ja que tots els productors reben el mateix preu pel mateix producte, l'electricitat, quan entra a la xarxa.