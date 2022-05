CaixaBank, reconegut com a Banc més Innovador a Europa Occidental per segon any consecutiu /@caixabank





Caixabank ha estat reconegut per segon any consecutiu com a Banc més Innovador a Europa Occidental als premis 'The Innovators 2022' per la revista nord-americana Global Finance.





En un comunicat aquest divendres, l'entitat bancària ha explicat que aquests guardons celebra aquest any la desena edició i premien els que marquen les tendències en tecnologia per la seva innovació en el disseny de productes i serveis al sector bancari.





L'entitat ha assenyalat que aquest premi és un reconeixement a la seva "contínua inversió en innovació i excel·lència en l'ús de les noves tecnologies per millorar el servei al client".





L'editor i director editorial de Global Finance, Joseph Giarraputo, ha explicat que en els darrers dos anys, ha quedat palesa la importància per al sector bancari de la innovació i la contínua adaptació.





Els bancs i les fintechs han jugat un paper primordial en el manteniment de l'estabilitat econòmica, i les entitats que més han apostat per la innovació han estat les més reeixides. Amb aquests premis, reconeixem els líders que estan fonamentant el futur del sector financer”, ha afegit.





Global Finance és una revista mensual fundada el 1987, amb seu a Nova York. Compta amb una difusió de 50.000 exemplars i lectors a més de 190 països.