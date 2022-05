Domingo Catoira, nou director esportiu del RCD Espanyol /@EP





El RCD Espanyol ha fet oficial aquest divendres la destitució de l'entrenador, Vicente Moreno, quan falten dues jornades per al final de LaLiga Santander i després d'aconseguir la permanència i, d'altra banda, la no renovació i sortida del fins ara director esportiu, Rufete.





"El RCD Espanyol ha decidit la no continuïtat de Vicente Moreno com a entrenador del primer equip. El club reconeix i agraeix la tasca de l'entrenador valencià i del seu staff tècnic en aquestes dues temporades en les quals va aconseguir l'ascens i la consolidació en la màxima categoria", ha apuntat el club en un comunicat.





Malgrat assolir l'objectiu de l'ascens des de LaLiga SmartBank l'any passat i confirmar la permamència a LaLiga Santander, els mals resultats i el joc de l'equip blanquiblau han portat la directiva a prescindir dels serveis de Vicente Moreno, que no acaba la campanya per la clàusula de renovació automàtica que existeix en el seu contracte si acabava la temporada en el càrrec.





D'altra banda, el club ha arribat a un acord amb Francisco Joaquín Pérez 'Rufete' per a la no renovació del seu contracte com a director esportiu. "L'entitat agraeix la feina de l'exjugador i exdirector esportiu perico al llarg d'aquests anys en els quals, després d'un dolorós descens, ha contribuit al retorn a Primera i la consolidació en la categoria", ha assenyalat el club en el mateix comunicat.





"El president de l'Espanyol, Chen Yansheng, i el seu Consell d'Administració volen agrair la tasca de tots dos per assolir els objectius fixats en aquesta temporada i el seu compromís amb l'entitat en moments difícils", ha apuntat l'entitat.





DOMINGO CATOIRA, NOU DIRECTOR ESPORTIU





El RCD Espanyol ha comunicat que Domingo Catoira ocupará les funcions de Director Esportiu de l'entitat blanquiblava. El fins ara Secretri Tècnic del Club assumirà el màim càrrec esportiu de la institució.