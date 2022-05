"Un total de 145 persones s’han format durant l’any 2021 en l’àmbit digital en la primera edició del projecte INTRO, impulsat per l’Ajuntament de Girona a través del Servei Municipal d’Ocupació, amb l’objectiu de lluitar contra l’escletxa digital. En concret, 85 persones han participat en el curs Alfabetització digital: informàtica i Internet; 30 persones ho han fet en les sessions de Competències digitals bàsiques i 30 més s’han format al curs Competències digitals avançades", han explicat des del consistori de la ciutat.







Fins a 145 persones es formen en l’àmbit digital en la primera edició del projecte INTRO a Girona /@Aj. Girona







"Després de la bona rebuda de la iniciativa, el consistori ha decidit reprogramar el projecte formatiu aquest 2022. La nova edició va començar el dia 2 de maig i s’allargarà fins a finals de novembre. En aquesta ocasió, es preveu preparar 90 persones en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Les temàtiques i formats seran els mateixos que en l’edició anterior del projecte INTRO, i inclouran tres cursos formatius diferents (Alfabetització digital, Competències digitals bàsiques i Competències digitals avançades)", han afegit.





“L’escletxa digital és un dels principals inconvenients de persones que volen trobar feina en qualsevol sector, i en particular en el tecnològic. Per això és imprescindible que com a Ajuntament oferim les eines de formació en aquest sentit, i ho vam comprovar amb l’èxit de la primera edició del projecte INTRO. Per això repetim l’experiència, amb l’objectiu de capacitar les persones que busquen feina, i avançar així en la reducció de les llistes de l’atur a Girona”, ha destacat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica del consistori, Glòria Plana Yanes.





"El curs d’Alfabetització digital (informàtica i Internet) és de 25 hores i se’n faran dues sessions. Les classes tractaran sobre continguts com la introducció als dispositius digitals, contingut digital (visualització, emmagatzematge i recuperació d’informació), programes i aplicacions informàtiques bàsiques, navegació per Internet i aplicacions bàsiques (correu electrònic, fòrum de debat i videoconferències)", han indicat.





Sobre el curs Competències digitals bàsiques han dit que "es faran dues edicions de 60 hores cadascuna. Inclourà el següent contingut: ús bàsic del sistema operatiu, navegació per Internet, recerca i emmagatzematge d’informació, comunicació digital (correu electrònic i videoconferències), identitat digital, eines informàtiques bàsiques (processador de textos i presentacions) i seguretat bàsica i resolució de problemes (antivirus, seguretat i actualitzacions)".





Finalment, a Competències digitals avançades es tractaran temes com l’ús i la configuració del sistema operatiu, el tractament de la informació digital (tècniques avançades de recerca, curació de continguts i emmagatzematge al núvol), la comunicació digital (xarxes socials), la identitat digital, les eines informàtiques avançades (fulls de càlcul, bases de dades i retoc d’imatges) i la seguretat bàsica i resolució de problemes (antivirus, seguretat i actualitzacions). El curs serà de 60 hores i es realitzaran dues edicions.





"Aquest any, el projecte compta amb un pressupost aproximat de 22.000 euros. D’aquests, prop d’11.000 estan finançats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. L’import restant l’assumeix l’Ajuntament de Girona", han conclòs.