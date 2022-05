L'ONCE va presentar aquest divendres a Catalunya l'aplicació mòbil Dactyls, que convertirà les paraules en signes per millorar la comunicació de les persones sordcegues. És, segons explica l'ONCE, un model de comunicació mixt que combina elements del llenguatge oral i del llenguatge de signes.





Va ser dissenyada per Daniel Álvarez, una persona sordcega, i aquest va cedir els drets a l'ONCE perquè la treballessin, la milloressin i la fessin arribar a la població com un nou sistema de comunicació per a aquest col·lectiu de persones.





Normalment, les persones que tenen sordceguesa es comuniquen a través del tacte, rebent la informació al palmell de la mà amb l'ajuda d'un guia intèrpret o un mediador. El més habitual, apunten des de l'ONCE, és l'ús del sistema dactilològic, en què cada lletra té un signe que es lletreja per completar les paraules. Això implica que, de vegades, la transcripció de la informació o el diàleg no discorri de forma fluida, per la dificultat de lletrejar cada paraula i contextualitzar la conversa. Però Dactyls ha arribat per facilitar les coses.





Enric Botí, Joan Ramon Riera i Eugenio Romero durant la presentació de Dactyls /@Catpress





EUGENIO ROMERO: "HEM FET DE DACTYLS UN CODI COMÚ PERQUÈ ELS SORDCECS ES VEGIN BENEFICIATS EN MAJOR MESURA"





En la seva intervenció a l'acte celebrat a la Casa Elizalde de Barcelona, Eugenio Romero, coordinador del projecte Dsctyls a la Unitat Tècnica de Sordceguesa de l'ONCE, va indicar que "Dactyls és fruit d'un gran projecte" i que "va sorgir de les pròpies persones amb discapacitat, de la seva necessitat comunicativa i personal”.





A això, va afegir que Dactyls el que fa és mostrar en signes les paraules lletrejades. Cosa que ajuda a agilitzar el procés de comunicació i comprensió. Com a exemple, va dir que "en llegir no llegim les paraules completes sinó que anticipem el que vindrà". Doncs amb Dactyls, va compartir, és exactament igual. "Hem ficat a Dactyls signes, recursos etcètera i els hem normalitzat per fer-los sempre igual", va avançar.





Desenvolupada gràcies a la col·laboració entre l'ONCE i la Universitat Complutense de Madrid, Dactyls és capaç de traduir a signes paraules completes, grups de paraules o expressions del llenguatge oral, fent possible que les persones amb sordceguesa rebin una informació de la manera més simultània possible a la transmissió al llenguatge oral. És, descriuen des de l'ONCE, una mena de taquigrafia de comunicació a la mà.







En aquesta línia, Romero va recalcar que Daniel Álvarez va ser el creador de l'aplicació i que després va cedir "els drets a l'ONCE, perquè recollís el testimoni i fes de Dactyls una realitat estandarditzada i homogènia: un codi comú perquè els sordcecs se'n vegin beneficiats en la major mesura possible”.





Cal apuntar que l'aplicació conté vídeos de tots els signes que componen el sistema, amb una vista frontal i una altra de lateral, amb possible reproducció de totes dues a càmera lenta.





ENRIC BOTÍ: "VOLEM UNIVERSALITZAR DACTYLS PERQUÈ TOTHOM ES BENEFICIÏ D'ELLA"





Jordi Blesa, Enric Botí, Joan Ramon Riera i Eugenio Romero fan el signe de Dactyls /@Catpress





Per la seva banda, Enric Botí, delegat territorial de l' ONCE de Catalunya, va explicar que 450 de les persones afiliades a l'ONCE a la comunitat autònoma són sordcegues i tant aquestes com les que tenen aquesta discapacitat a la resta del país "necessiten millorar la seva vida". Per això, "des de fa anys" han treballat en aquesta aplicació mòbil, que està disponible de forma gratuïta tant per a dispositius Android com per a Iphones.







Botí va informar que no només la poden descarregar els afiliats a l'ONCE sinó que ho pot fer qualsevol persona. La població general pot "beneficiar-se" de Dactyls, i des de la Fundació han convidat també altres col·lectius de persones amb discapacitat a fer-ne ús si entre els seus membres hi ha sordcecs. La idea de l'ONCE és “universalitzar l' app”.







JOAN RAMON RIERA: "DACTYLS ÉS UN NOU MÈTODE DE COMUNICACIÓ A LA CIUTAT"





Per la seva banda, Joan Ramon Riera, regidor d'Infància, Joventut i Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona va recalcar que és “molt important fer servir les noves tecnologies per fer la vida d'aquestes persones més amena”. Segons les seves paraules, això "no vol dir que les persones amb discapacitat acabin sent tecnodependents", però és un fet que cada cop hi ha més gadgets, apps, llenguatges etcètera i aquest col·lectiu no es pot quedar enrere.







A més, va reiterar les paraules de Botí pel que fa als beneficiaris de Dactyls. "Enfront de projectes d'aquest tipus hi ha els beneficiaris directes, en aquest cas les persones sordcegues, però en realitat és un nou mètode de comunicació a la ciutat".





A això, ha afegit que "la comunicació inclusiva", com ho és Dactyls, "és l'accés al coneixement, ja que permet accedir a la ment de moltes persones". Per ell, es tracta d'una cosa "fonamental i estratègica".





DESPRÉS DE LES PRESENTACIONS, ES FARAN CURSOS DE FORMACIÓ SOBRE DACTYLS







Carlos Martínez mostra les seves impressions sobre Dactyls/@Catpress





Després va intervenir Jordi Blesa, persona sordcega afiliada a l'ONCE, acompanyat de la seva mediadora Sandra García. Ho va fer després que es reproduís un vídeo en pantalla on es podia veure el funcionament de l'app, per fer una nova demostració en directe.







També va prendre la paraula Carlos Martínez, una persona sordcega que, acompanyada del seu gos guia i d'una intèrpret, va compartir amb els presents la seva opinió sobre Dactyls. "Quan un amic meu d'Alacant em va parlar sobre l'aplicació, em vaig sentir confós, però quan em va explicar de què es tractava vaig pensar que era molt interessant", va assegurar.





Dactyls ja està disponible i, com va dir Enric Botí, “és compatible amb el llenguatge de signes i ha vingut per quedar-se". Per això, un cop s'acabin de fer les diferents presentacions programades per tota Espanya, començaran a fer cursos per informar de com funciona, per fer divulgació, en què podran participar tant persones del col·lectiu com professors i altres professionals.