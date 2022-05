La Guàrdia Civil ha localitzat al poble navarrès dels seus avis la nena de 6 anys el pare del qual havien denunciat que no havia acudit al col·legi madrileny on estava escolaritzada des de finals d'abril, ha informat a Europa Press el progenitor.





Després de la interposició de la denúncia, els agents han pogut contactar amb la seva mare fa unes hores, i li ha confirmat que la nena va ser empadronada a la localitat navarresa de Cascantes el 27 d'abril i ja ha estat escolaritzada i donada d'alta a Sanitat des de aleshores.





El pare, Juan Manuel Márquez, va rebre el 5 de maig un avís del Col·legi Santa Maria del Carmen, situat al madrileny barri de la Concepció informant-lo que la seva filla Carla feia 10 dies que no assistia a classe, igual que el seu germà, que és fill duna altra relació de la mare.





Juan Manuel, que actualment viu per motius laborals a l'illa de Tenerife, es va separar de la progenitora de la seva filla el 2018 però des de llavors no han formalitzat la separació ni el divorci, per la qual cosa en no haver sentenciat la custòdia de la petita detenen els dos pares, encara que la nena visqui amb la seva mare i la nova parella.





Després de ser avisat pel Col·legi, que li va indicar que iniciaria una denúncia per absentisme escolar, el pare va intentar posar-se en contacte amb la seva exdona i amb l'àvia materna de la seva filla sense èxit, per la qual cosa va denunciar el que va passar el mateix dia 5 caserna de la Guàrdia Civil de la localitat de Tenerife de Candelaria.





A més, es va posar en contacte l'associació SOS Desaparecidos, que ahir una alerta pública per buscar Carla, cosa que va tenir repercussió en xarxes socials i mitjans de comunicació. Davant d'això, la mare va informar de la situació de la nena davant la Guàrdia Civil.





Després del que ha passat, el pare ha anunciat que denunciarà la mare i l'àvia de la seva filla pel que ha passat i la possible falsificació d'un document per poder escolaritzar la nena al col·legi navarrès. També reclamarà la seva custòdia i els demanarà indemnització per danys morals pels dies desapareguda i perquè segueixen sense poder-lo deixar parlar amb la Carla.