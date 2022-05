Virus de l'hepatitis @ep





Espanya ja suma 26 casos de l'hepatitis aguda d'origen desconegut en nens, segons les dades publicades aquest divendres per l'Oficina Regional de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa i el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties ( ECDC, per les sigles en anglès).





A Europa, fins aquest divendres s'han notificat 232 casos d'aquesta hepatitis, dels quals 229 es van classificar com a probables i tres com a epidemiològicament relacionats, per part de 14 països. Dels 229 casos probables, 122 s'han recuperat, mentre que 18 segueixen sota atenció mèdica.





Els casos es concentren a Bèlgica (12), Xipre (2), Dinamarca (6), Grècia (dues), Irlanda (6), Itàlia (24), Països Baixos (6), Noruega (5), Polònia (1) , Sèrbia (1), Eslovènia (1), Espanya (26), Suècia (9) i Regne Unit (131).





La majoria (75,9%) dels casos són menors de 5 anys . Dels 143 casos amb informació, 22 (15,4%) estaven ingressats en una unitat de cures intensives. Dels 98 casos per als quals es disposava aquesta informació, sis (6,1%) han rebut un trasplantament de fetge. Hi ha hagut una mort associada a aquesta malaltia.





En total, es van analitzar 151 casos per detectar l'adenovirus mitjançant qualsevol tipus de mostra, dels quals 90 (59,6%) van resultar positius . La taxa de positivitat va ser la més alta a les mostres de sang total (68,9%).





Dels 173 casos sotmesos a la prova de PCR per al SARS-CoV-2, 20 (11,6%) van resultar positius. Els resultats de la serologia per al SARS-CoV-2 només estaven disponibles per a 19 casos, dels quals 14 (73,7%) van tenir un resultat positiu. Dels 56 casos amb dades sobre la vacunació contra el COVID-19, 47 (83,9%) no estaven vacunades.





L'OMS i l'ECDC expliquen que atès que l'hepatitis greu pot trigar a desenvolupar-se després de l'aparició dels primers símptomes i que les investigacions fa temps, "hi pot haver un retard en la notificació dels casos". "Per tant, la disminució recent de casos és difícil d'interpretar", apunten.





Des de la primera alerta llançada pel Regne Unit el 5 d'abril, s'han notificat casos a múltiples països del món. Encara no és clar si tots els casos identificats després de l'alerta formen part d'un veritable augment en comparació de la taxa de referència d'hepatitis d'etiologia desconeguda en nens.





"L'etiologia i els mecanismes patogènics de la malaltia segueixen sent objecte de recerca. S'ha identificat una possible associació amb la infecció actual per adenovirus, però s'estan investigant altres hipòtesis i possibles cofactors. La majoria dels casos se segueixen notificant com a casos esporàdics no relacionats", reblen l'ECDC i l'OMS.