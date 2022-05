Albert Rivera i Malú, tornen els rumors de crisi a la parella | @ep





Malú i Albert Rivera podrien haver trencat. Aquest rumor torna després que l'exdirigent de Ciutadans no acudís al concert de la mare de la seva filla a Madrid . Malú tornava als escenaris després de tres anys d'aturada per la pandèmia, una operació i una maternitat. No hi va haver rastre d' Albert Rivera al Wizink Center.













Malú ha estat dos anys apartada del públic i dels concerts en directe. La cantant tornava a pujar a l'escenari amb moltíssimes ganes i després de fer 40 anys. Vivia un moment molt especial a la seva carrera professional i sembla que no va comptar amb el suport de la seva parella Albert Rivera.





Fa un parell de mesos, la parella va acabar amb els rumors de crisi mitjançant unes imatges en què els vèiem sortir a dinar en família amb la seva filla. Tot i això, l'absència del polític al concert de Malú a Madrid ha tornat a fer saltar totes les alarmes.