El president de Turquia , Recep Tayyip Erdogan , s'ha declarat aquest divendres en contra de l'adhesió de Suècia i Finlàndia a l'OTAN perquè considera que "Escandinàvia és una casa de convidats per al terrorisme" i ha recordat l'"error" que va suposar el fet que el seu país permetés l'entrada de Grècia a l'Aliança Atlàntica, segons les tensions històriques que caracteritzen la relació entre els dos països.





Recep Tayyip Erdogan @ep





"No tenim una opinió positiva", ha declarat Erdogan aquest divendres a Istanbul abans de criticar Escandinàvia com un refugi segur per a terroristes , en resposta a la pregunta sobre la seva opinió dels plans d'incorporació dels dos països al mig de la tensió a Europa per la invasió russa d'Ucraïna.





Turquia i Finlàndia han mantingut relacions cordials però Ankara ha acusat en diverses ocasions Suècia de donar suport a l'activitat de les milícies kurd-sírias de les Unitats de Protecció Popular (YPG), afins a les forces del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) , declarat per Turquia com a organització terrorista.





Turquia és membre de l'OTAN des del 1952 i va donar llum verda aquest mateix any a la incorporació de Grècia sota la premissa que els dos països acabarien solucionant les seves disputes històriques amb la pertinença conjunta a l'organització, un "error" segons Erdogan, " que no es pot repetir dues vegades", ha declarat en comentaris recollits pel 'Daily Sabah'.





L'OTAN pren totes les decisions per consens, cosa que significa que cadascun dels 30 països membres té un veto potencial sobre qui es pot unir. Tot i això, Erdogan no s'ha manifestat obertament durant les seves declaracions sobre la possibilitat d'impedir els esforços d'adhesió d'ambdues nacions nòrdiques.