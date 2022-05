Imatge d'arxiu de Brittney Griner.- @ep





L'estrella de la WNBA Brittney Griner serà retinguda a la presó preventiva durant un mes a Rússia per càrrecs relacionats amb tinença de cànnabis. Així ho va anunciar el seu advocat, Alexander Boikov, que va indicar a Associated Press que creia que l'extensió "relativament curta" de la detenció indicava que el cas arribaria a judici aviat.





Griner, una de les estrelles més grans de la lliga WNBA, porta detinguda a Rússia des que va arribar a l'aeroport de Moscou a mitjans de febrer.





Les autoritats russes afirmen que una revisió del seu equipatge va revelar cartutxos de vaporitzador que suposadament contenien oli de cànnabis , cosa que podria comportar una pena màxima de 10 anys de presó.





Havia arribat a Rússia per jugar bàsquet professional durant la temporada baixa de la WNBA.

"Vull prendre'm un moment per reiterar el suport de la WNBA a l'estrella de Phoenix Mercury, Brittney Griner", va declarar als mitjans el mes passat la comissionada de la WNBA, Cathy Engelbert.





“Portar-la a casa de manera segura continua sent la nostra principal prioritat i, encara que ens enfrontem a un desafiament extraordinàriament complex, hi ha força a la comunitat, especialment a la WNBA ”, afegia.





L'administració de Biden diu que Griner, de 31 anys, està sent detingut injustament. Els funcionaris de la WNBA i dels EUA han treballat per aconseguir el seu alliberament, sense avenços visibles per ara.