La consellera de Cultura Àngels Ponsa.- @ep





Del 14 al 22 de maig, els museus de Catalunya tornen a celebrar el Dia Internacional dels Museus (DIM) . Després de dos anys atípics per al sector cultural marcats per la pandèmia de la COVID-19, els museus catalans tornen a celebrar aquesta festivitat de manera totalment presencial.





S'han organitzat més de 230 activitats gratuïtes a tot el territori, entre les quals destaquen visites guiades i teatralitzades, concerts i espectacles, tallers familiars i jornades de portes obertes.





La directora general de Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, ha destacat la tornada a la presencialitat de l'edició d'aquest any, de la qual s'espera que sigui tot un èxit, “hi ha entusiasme per part dels museus i de la ciutadania de tornar-ho a celebrar ”. Tota la informació del Dia Internacional dels Museus i de la Nit dels Museus es pot consultar a la web de l´esdeveniment.









Aquest recull la programació que han organitzat 120 equipaments museístics del país . Una agenda que es pot filtrar per dia, per tipologia d'activitat, per tipus de públic a què s'adreça i per municipi. Així mateix, les activitats s'han geolocalitzat per fer-les més accessibles.





Com cada any, el Departament de Cultura, amb la complicitat de la resta d'institucions públiques, s'ha proposat al conjunt de museus catalans sumar-se a la celebració seguint el lema del Consell Internacional dels Museus (ICOM), “El poder dels museus” .













El MNAC durant la nit de Museus el 2018.-Arxiu @ep





ELS MUSEUS COM UN IMPULS A LA SOSTENIBILITAT, LA DIGITALITZACIÓ I LA COMUNITAT





L'objectiu és mostrar ara, més que mai, el poder de transformació de la societat que fan els museus a través de tres eixos: contribuir a la sostenibilitat del planeta, innovar en la digitalització i l'accessibilitat per ajudar les persones a entendre els conceptes complexos de la societat i participar a la construcció de comunitat a través de l'educació.





En aquest sentit, el Departament de Cultura ha impulsat una campanya gràfica que s‟ha posat al‟abast de tots els museus a través de la qual es mostra aquesta transformació que gaudim com a societat amb l‟acostament del seu poder. Paral·lelament, s'ha convidat els museus catalans a organitzar activitats que contribueixin a mostrar aquest potencial per transformar territoris i comunitats. Prop de cinquanta activitats que conviden a descobrir les transformacions territorials i contribueixen al benestar de les persones.





Tot i això, l'acció destacada d'aquest any és la campanya que s'ha impulsat d'acord amb l'ICOM, per ajudar els museus ucraïnesos i els seus treballadors i treballadores en la protecció i salvaguarda de les seves col·leccions.





Sota el lema "Els museus catalans amb Ucraïna" , el Departament ha facilitat a tots els museus de territori una caixa d'ajuda que trobaran les persones visitants que vagin entre el 14 i el 22 de maig. També es podrà col·laborar a través de Bizum al compte ICOM 05462. La recaptació es destinarà a l'adquisició de material d'embalatge, conservació i emmagatzematge.





El tret de sortida a la celebració del Dia Internacional dels Museus durant la Nit dels Museus, es farà amb la inauguració del nou projecte museogràfic de la sala de pintures murals de Sant Quirze de Pedret al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, amb la presència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i del Bisbe de Solsona, Francesc Conesa.





Uns dies després, el mateix 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, la consellera Garriga, juntament amb l'arquebisbe d'Urgell i president de la Fundació Museu Diocesà d'Urgell, inaugurarà la reforma museogràfica de la Capella de la Pietat del Museu Diocesà de Urgell.

Aquestes actuacions s'emmarquen al Programa d'inversions per a la renovació museogràfica i d'infraestructures dels museus del Pla de Museus de Catalunya.





Des del 2018, el Departament de Cultura participa activament i dóna suport tècnic i econòmic als processos de renovació de les seves infraestructures i exposicions permanents.





Fins al 2022 s'han invertit 17.576.149 euros. "Comptar amb un full de ruta com és el Pla de Museus de Catalunya ens permet treballar de manera ordenada i programar, per primer cop, a mitjà i llarg termini, tot un programa d'inversions", ha destacat la directora general de Patrimoni. Un programa que s'ha treballat amb totes les institucions implicades i que, avui dia, compta amb sis museus en fase de redacció de projecte, com els d'ampliació del MACBA i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú, i el de projecte arquitectònic del Museu Carmen Thyssen a Sant Feliu de Guíxols .





Més de 20.600 persones participen a la festa del dibuix Big Draw del Museu Picasso.- Arxiu @ep







En fase d'obres de renovació integral (edifici i museografia) es troben set museus dels quals s'ha destacat el futur Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, el Nacional Arqueològic de Tarragona i el VINSEUM a Vilafranca del Penedès, i nou més amb projectes de millores museogràfiques com el Museu de Llívia i el de la Vida Rural a Espluga de Francolí.













PROGRAMA D'ACTIVITATS





Catalunya ha programat per celebrar el DIM 2022 233 activitats. Tota la informació del Dia Internacional dels Museus i de la Nit dels Museus es pot consultar a la web de l'esdeveniment .





Imatge d'arxiu de CosmoCaixa Barcelona. @ep





Gran part de les activitats es concentra el cap de setmana del 14 i el 15 de maig, amb 153 activitats, en concret durant la nit del dissabte 14 en què se celebra la Nit dels Museus . 72 activitats tenen lloc el dimecres 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, i 32 el cap de setmana del 21 i 22 de maig, com a tancament de la celebració.