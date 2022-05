Parella passejant amb un gos a la vora del mar.- Arxiu @ep







Segons la investigació de Direct Let Pet Insurance , més d' una quarta part dels aproximadament 101.500 casos de divorci al Regne Unit l' any passat van involucrar la custòdia o la cura d' un gos o gat , un nombre que probablement augmenti atès que es van comprar 3,2 milions de mascotes durant la pandèmia .





La investigació també va trobar que la custòdia de les mascotes era més important que els automòbils, les propietats i les joies a la meitat d'aquests casos , fet que no sorprèn, atès que les mascotes sovint es consideren part de la família.





També és per això que la separació pot ser emocionalment perjudicial, no només per als amos, sinó també per a les mascotes.





La investigació va determinar que gairebé la meitat dels propietaris de mascotes que han experimentat una ruptura (46 %) creuen que la salut de la seva mascota es va veure afectada negativament per la ruptura de la relació, i el 5 % diu que, com a resultat, la seva mascota necessitava tractament veterinari.









LA SOLUCIÓ





Una idea podria ser l'elaboració d'un petnup , que, segons Estella Newbold-Brown , sòcia del bufet d'advocats Stowe Family Law, està en augment; de fet, la investigació mostra un augment del 20% en la demanda de petnups en els darrers tres anys.





“Igual que un acord prenupcial, un petnup és un acord que determinarà el que succeirà amb la mascota o les mascotes si una parella se separa ”, ens diu.





"A diferència d'un acord prenupcial, es poden preparar tant per a parelles no casades com a parelles casades". "A Stowe Family Law, hem vist un nombre cada vegada més gran de persones que busquen assessorament legal sobre les seves mascotes, persones ansioses per establir qui es quedarà amb la mascota de la família si la seva relació acaba", continuava Estella.





"Establir un acord abans que la mascota s'uneixi a la casa significa que les eventualitats s'acorden com més aviat millor", afegia.





Si es tracta d'una batalla legal sobre qui obté la custòdia de la mascota, també és important recordar què constitueix la propietat:

Segons Direct Let Pet Insurance, més de dues cinquenes parts dels advocats de divorci van esmentar el pagament de la cura diària com el factor clau, mentre que més d'una quarta part va dir que la persona que figura com a propietari a la documentació rellevant és important.