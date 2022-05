Sauli Niinistö, president de Finlàndia | @ep





Rússia ha ordenat el tall de subministrament d'electricitat a Finlàndia a partir d'aquest divendres en represàlia a la molt possible entrada del país nòrdic a l'OTAN en les properes dates, uns rumors que ha qualificat com a “un altre engany periodístic”.





Tot i això, l'empresa RAO Nordic Oy, la dependència europea de la companyia energètica russa Inter RAO ha anunciat que tallarà el subministrament d'electricitat a Finlàndia per problemes de pagament a partir d'aquest dissabte.





El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha recordat que l'empresa pública Gazprom porta gas a diversos països a Europa , inclosos els Estats de l'OTAN i ha posat en relleu que la companyia “ha demostrat repetidament la seva fiabilitat com a subministradora de recursos energètics”.





"És probable que aquests informes siguin només un altre engany periodístic", ha conclòs Peskov , encara que ha recordat també que hi ha un nou règim de pagament després que el president rus, Vladimir Putin, decretés el lliurament de gas a canvi de rubles.





"No estic segur dels detalls de com paguen les empreses finlandeses, ni quan ho han de fer, i si ho fan sota les noves regles", ha assenyalat el portaveu del Kremlin, informa l' agència russa TASS .









"Ens veiem obligats a suspendre la importació d'electricitat a partir del 14 de maig", va informar l'empresa a la seva pàgina web, en moments en què les tensions entre Rússia i Finlàndia creixen, després de l'anunci d'aquesta última que podria ingressar a la OTAN .







RAO Nordic Oy va assegurar que “ha estat important electricitat de Rússia a Finlàndia i venent-la a la borsa Nord Pool durant molts anys”, i va assenyalar que les vendes efectuades des del 6 de maig encara no s'han acreditat amb fons al nostre compte bancari.”





"Aquesta situació és excepcional i va passar per primera vegada en més de vint anys de la nostra història comercial", va indicar l'empresa, en assenyalar que a causa de la manca d'ingressos en efectiu no podrà fer pagaments per l'electricitat importada de Rússia i es veu obligada a tallar el subministrament.





"Esperem que la situació millori aviat i que el comerç d'electricitat amb Rússia es pugui reprendre", va afegir.





Només el 2021 Rússia va subministrar al país veí 8.200 milions de kW/h d'un total de 21.770 milions de kW/h exportats.