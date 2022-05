Recep Tayyip Erdogan, president de Turquia | @ep





El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan , s'ha declarat aquest divendres en contra de l'adhesió d'aquests països escandinaus a l' Aliança Atlàntica al considerar-los “una casa de convidats per al terrorisme” . Una referència gens vetllada al fet que, durant dècades, tots dos països han tingut una política de braços oberts respecte a persones que Ankara considera "terroristes", com la guerrilla kurdoturca PKK i la confraria del predicador Fetullah Gülen.





A més, Erdogan no va dubtar a recordar l'"error" que va suposar el fet que el seu país permetés l'entrada de Grècia a l' Aliança Atlàntica , d'acord amb les tensions històriques que caracteritzen la relació entre els dos països. I és que Turquia , que és membre de l' OTAN des del 1952, va donar llum verda aquell mateix any a la incorporació de Grècia sota la premissa que els dos països acabarien solucionant les disputes històriques amb la pertinença conjunta a l'organització.





Tot i això, aquesta normalització de les relacions diplomàtiques mai no es va arribar a produir, raó per la qual aquest precedent va suposar un "error" segons el parer d' Erdogan que a més "no es pot repetir dues vegades", segons ha assegurat al mitjà local Daily Sabah.





"No tenim una opinió positiva", ha declarat Erdogan aquest divendres a Istanbul abans de criticar Escandinàvia com un refugi segur per a terroristes, en resposta a la pregunta sobre la seva opinió dels plans d'incorporació dels dos països al mig de la tensió a Europa per la invasió russa d' Ucraïna .