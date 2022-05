Home que pateix alopècia| @ep





Un tribunal del Regne Unit ha considerat que anomenar " calb " una persona és assetjament sexual. Això és el que ha decidit davant el cas d'un home que va denunciar el seu cap per anomenar-lo " estúpid cony calb" . D'acord amb el jurat, l'alopècia és molt més freqüent en homes que en dones, i fer-la servir per descriure algú és una forma de discriminació per raons de sexe.





Segons la sentència, s'equipararia a parlar sobre els pits d'una dona. Els tres magistrats tiren de jurisprudència i esmenten una sentència anterior sobre una treballadora que va denunciar un company de la feina per fer referència a la talla dels pits. En aquest cas, era un comentari més adreçat a les dones i el confronten amb el de la calvície, que aniria més adreçat als homes.





A la seva resolució també sostenen que el comentari sobre la calvície tenia intenció de ferir i que "van violar la dignitat del treballador".





El denunciant, Tonny Finn , és un electricista de West Yorkshire i consideren que té dret a rebre una compensació després de ser acomiadat de forma improcedent pel seu supervisor.





Finn portava més de 20 anys treballant a l'empresa British Bung Company quan va ser acomiadat al maig de 2021.