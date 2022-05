Gabriel Rufián, portaveu d'ERC al Congrés | @ep





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera que de vegades el PSOE "peca de supèrbia i inconsciència", li retreu que de vegades només faci "matemàtiques" i no "política", i recalca que quan es limita a sumar vots per treure les seves lleis, el seu grup mai no és a l'equació. Sobre la manera per superar la crisi oberta pel ' cas Pegasus ', admet que "seria molt bo" reunir a la taula de diàleg sobre Catalunya .





Així ho exposa Rufián en una entrevista al programa Parlament de Ràdio Nacional, en què insisteix que el Govern ha d'assumir "responsabilitats" per l'espionatge polític, però abans, per saber qui ho ha de fer, cal saber què ha passat.





En aquest sentit, espera que es concreti aquesta anunciada reunió entre el president, Pedro Sánchez, i el president, Pere Aragonès, en què el primer pugui donar explicacions al segon i també apunta que reunir la taula de diàleg "amb agenda seria positiu per desencallar la situació.





Davant l'afany del Govern a dir que seguirà endavant amb el seu full de ruta per esgotar la legislatura, Rufián admet que el "gen Sánchez " és "fort" i que la seva capacitat de "resistència" està demostrada.