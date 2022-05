Fàbrica Gassol a Salt | Consorcidelter.cat





Ja fa més de 15 anys que la fàbrica tèxtil Gassol va tancar les portes definitivament amb la sortida dels últims quatre treballadors després d'un segle i mig des de la seva fundació. Des de llavors, els prop de 60.000 metres quadrats del complex, format per quatre fàbriques distribuïdes en diverses naus a banda i banda de la sèquia Monar , ha estat en desús i en un llarg procés d'intents de vendes de les seves diverses parcel·les i de demandes creuades entre els propietaris de les diferents parcel·les i els seus hereus. En un d'aquests processos de venda frustrats, fins i tot, va arribar a estar imputat, judicialment, l'exalcalde Jaume Torramadé . Un recorregut judicial que ara, finalment, acabarà “amb una venda judicial de la finca” que ha despertat l'interès del govern municipal de Salt .





"Estem convençuts que estem davant d'una oportunitat històrica per transformar l'espai i fer un pas endavant en la regeneració i dinamització econòmica de la ciutat", explica l'alcalde, Jordi Viñas , abans que aquest dilluns s'aprovi al ple municipal una modificació de crèdit fins a sis milions d'euros.





En cas que, finalment, Salt pogués quedar-se alguna, o totes, les parcel·les en el procediment d'execució de la venda judicial, la idea del govern municipal és “intentar corregir el dèficit d'equipaments i zones verdes”. També, comptant que dels 60.000 metres quadrats del complex, 23.000 estan construïts, es podria tenir “cura de diversos edificis industrials significatius que formen part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni” . De moment, la possible compra de la Gassol es troba en "procés d'estudi per determinar-ne la viabilitat", però en aquest mandat l' Ajuntament de Salt ja ha fet altres adquisicions, més petites, d'espais per dedicar-los a equipaments. Un, precisament, és a prop de la Gassol , una casa al carrer Ramon Moreno , i l'altra va ser la compra de l'edifici de l'antiga escola bressol “ El petit jardí ” situada a la cantonada entre la plaça Catalunya i el carrer Abat Oliva.