Nova seu de la Cooperativa Agrícola de Vila-seca | Diari de Tarragona





La nova seu de la Cooperativa Agrícola de Vila-seca estarà a la cantonada dels carrers Mas de l'Abad i Vila dels Olzina, al polígon Alba . Aquest divendres, de forma simbòlica, es va iniciar la construcció d'un edifici prefabricat d'una planta que ocuparà uns 625 metres quadrats dels 1.525 que té el solar cantoner. La ubicació de la nova seu, que donarà el relleu a les instal·lacions del carrer Sant Antoni ha costat molt, ja que el consell rector de l'entitat agrícola buscava un emplaçament proper a la ciutat, ben comunicat i amb un preu raonable.





Francesc Gené, el president de la Cooperativa , explicava aquest divendres que el que més ha costat de l'operació era trobar el solar. Un cop seleccionada, la resta ha estat més fàcil de gestionar: llicència d'obres amb els informes tècnics preceptius i contractar l'empresa constructora. Gené admetia que els càlculs econòmics inicials entre la compra del solar i la construcció s'han disparat per diversos factors i ara, sense tenir res de definitiu, s'estima que podrien assolir el milió d'euros com a màxim.





La quantitat, per sort, és al banc, ja que la venda de la seu cèntrica de la Cooperativa a l' Ajuntament permeten tenir liquiditat per afrontar aquesta obra que podria estar acabada «a l'agost», admet el president. Tot i que la col·locació de la primera pedra d'ahir, dins dels actes de la festivitat de Sant Isidre, patró dels agricultors, era el marc ideal dins aquest programa de festejos, les obres ja han començat formalment. Els fossats de recepció de la garrofa i oliva, els dos productes agrícoles majoritaris, ja s'entreveuen. Després vindrà la col·locació d'aquesta nau rectangular que albergarà les diferents dependències, entre elles una sala d'actes, una agrobotiga i la resta d'espais necessaris per a la gestió de la Cooperativa . "Serà més funcional i processos automatitzats", diu el president.