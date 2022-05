Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat | @ep





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha defensat, en relació amb el Consell per la República (CxRep) que presideix: “Som una institució i ens hem de reivindicar com a tal, presentar i actuar com a tal”.





En el discurs d'obertura aquest dissabte del ple telemàtic de l' Assemblea de Representants del CxRep, Puigdemont ha assegurat que cal fer créixer aquesta institució, que té "una legitimitat indiscutible".





En aquest sentit, ha concretat que els objectius del pla de govern del CxRep són "consolidar" les polítiques posades en marxa a la fase fundacional del mateix, així com consolidar-se institucionalment.