Jugadors de l'Espanyol fent un gol





L' Espanyol s'enfronta avui al València CF al RCDE Stadium a les 18:30h. Un partit en què cap dels dos equips es juga i que no és res més que un simple tràmit abans d'acabar la temporada.





El conjunt blanc-i-blau immers en una revolució a l'àrea esportiva del club disputa aquest dissabte el seu últim partit a casa aquesta temporada i davant de la seva afició. Ja no hi serà Vicente Moreno a la banqueta. Qui sí que ho farà serà l'interí Luis Blanco . El conjunt periquito no podrà comptar amb Aleix Vidal ni amb Yangel Herrera per sanció. Óscar Gil, Pedrosa, Keidi Bare i Morlanes tampoc no podran disputar el partit per lesió.





Serà tota una incògnita l'onze titular que pugui treure Luis Blanco . Tot apunta que al lateral dret el titular serà el del planter Rubén Sánchez i segurament a la punta d'atac tornarà a l'onze Raúl de Tomás que ja acumula 16 gols a La Lliga i vol assolir els 18 que ja ha fet Iago Aspas . A l'equip de José Bordalás , hi ha les baixes confirmades de Gabriel Paulista, Toni Lato i Hugo Duro per lesió mentre que Guedes és dubte.