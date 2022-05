Michel Ben David, representant d'Israel a Eurovisió 2022 | Captura Youtube





El representant d' Israel al Festival d'Eurovisió, Michael Ben David , ha estat desqualificat per l'organització a poques hores que se celebri la gran final, després que, en ple directe, besés un dels presentadors, Alessandro Cattelan.





El cantant va interrompre Cattelan, Laura Pausini i Mika i, mentre parlaven davant la càmera, va decidir trencar amb el guió dels conductors i besar-ne un.





La imatge va ser molt criticada, ja que Ben David es trobava amb una bandera d' Israel a una mà i una copa amb beguda a l'altra. Malgrat el seu petó a Cattelan , també va intentar fer el mateix amb Laura Pausini , encara que no ho va aconseguir. Després dels fets, els presentadors van voler treure ferro a l'assumpte. El presentador de programes de televisió a Itàlia va qualificar la situació com a “ divertida ”.“No hi va haver problema amb el petó, fins i tot va estar bé, és un paio que hi era per cantar i divertir-se. Potser s'havia pres dues copes, però realment no hi va haver cap problema”, va explicar durant la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació.







Tot i la decisió de l'organització, Michael Ben David, no va aconseguir aconseguir una plaça a la gran final del Festival d'Eurovisió amb la seva cançó.