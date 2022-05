Els destins més demandats van ser Madrid, Andalusia i Galicía | @ep





Renfe va registrar aquest divendres 167.110 bitllets venuts en un sol dia a les seves línies AVE, Larga Distancia i Media Distancia , una xifra que marca un nou rècord de viatgers des de l'inici de la pandèmia, segons dades ofertes per l'operadora a Europa Press.





Les destinacions més demanades durant la jornada de divendres van ser Madrid amb Andalusia, Galícia, Comunitat València i Catalunya.





L'empresa ha programat per a aquest pont de San Isidro una oferta de més de 37.700 places addicionals als seus trens AVE, Llarga i Mitja Distància entre ahir i el proper dilluns 16 de maig per viatjar durant el pont.





Els reforços d'aquesta operació sortida i tornada a Renfe es concentren fonamentalment en les línies amb més demanda de Serveis Comercials (AVE-Larga Distancia) , que són les que connecten Madrid amb el Corredor Sud amb un total de 13.957 places addicionals (entre Madrid i Sevilla, Màlaga i Cadis ), Catalunya amb 12.024 places de més (sobretot a les línies d' AVE i Avlo Madrid-Saragossa-Barcelona-Figueres ) i la zona llevantina amb 5.518 places de reforç.

Així mateix, Galícia és una altra de les destinacions preferents per a aquest pont per la celebració del Dia de les Lletres Galegues , per la qual cosa Renfe ha posat a disposició dels viatgers més de 28.500 places als seus trens AVE i Alvia que connecten Galícia amb Madrid per viatjar entre el 13 i el 17 de maig.





Pel que fa als trens de Media Distancia , per al proper 16 de maig, festivitat a Madrid , Renfe augmentarà l'oferta en 2.200 places, de les quals 1.700 pertanyen a trens Avant i 500 a trens de Media Distancia convencional.





La companyia ha destacat en última instància que amb la xifra de viatgers que han utilitzat els serveis de Renfe a Ave, Larga i Media Distancia s'han estalviat a l'atmosfera les emissions contaminants de més de 100.000 vehicles privats.