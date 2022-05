Alfonso Rueda, nou president de la Xunta | @ep





El pontevedrés Alfonso Rueda (1968) ha assumit aquest dissabte plenes funcions com a sisè president de la història de l' Autonomia de Galícia després de prendre possessió del càrrec. El successor d' Alberto Núñez Feijóo , al capdavant de la Presidència de la Xunta , ha optat per la fórmula del jurament, però ho ha prestat amb la mà sobre l' Estatut d'Autonomia.





L'acte de presa de possessió ha arrencat conforme l'horari previst, cap a les 12.00 hores, amb la lectura del decret d'investidura per part del cap del Legislatiu, Miguel Santalices. Tot seguit, Rueda ha jurat i ha procedit a pronunciar l'únic discurs de la jornada.





Ho ha fet davant de més de mig miler de convidats, repartits en diverses sales del Pazo do Hórreo, seu del Parlament de Galícia, entre els quals hi havia el president sortint i líder del PP, així com la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz; així com els presidents de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; i Múrcia, Fernando López Miras, entre altres autoritats i personalitats del món civil.





Algunes d'aquestes autoritats van ser ubicades a la primera fila com també la família del nou president, que va arribar amb temps. Prèviament, havia pujat una foto a les seves xarxes socials fent un cafè. "El cafè del 14 de maig del 2022 sap igual però també una mica diferent. Rumb a Santiago per seguir caminant", ha traslladat.





Per a la jornada en què ha assumit el càrrec de president gallec, Rueda ha elegit un vestit blau fosc i una corbata amb símbols del Xacobeo . Pendent de tancar el seu Govern, la composició plena del qual es coneixerà aquest diumenge, Rueda ha mantingut converses amb els actuals consellers en la passada jornada, en què també va tenir un compromís familiar: la graduació de la seva filla petita.





Rueda ha baixat les escales de l'hemicicle per arribar al Saló dos Reis del Pazo do Hórreo acompanyat per Miguel Santalices i, darrere, de Yolanda Díaz i Feijóo. La Banda de Gaites de la Diputació d'Ourense ha interpretat de l' Himne de l'Antic Regne de Galícia. Després de prendre possessió, els convidats han aplaudit el nou màxim mandatari gallec.