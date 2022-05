Ho podran fer de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre @ep



Els comerços de zones turístiques de Barcelona podran obrir tots els diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre des del mateix cap de setmana.





Els districtes als quals afectarà més o menys el nou horari són Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí.

Fins ara els horaris i dies d'obertura comercial a la Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT), que des d'aquest diumenge s'amplia, eren de 12 a 20 hores 10 festius a l'any, a més de tots els dies del 5 al 24 de maig ( ambdós inclosos) i de l'1 al 14 d'octubre (també ambdós compresos).





Tots els comerços de la ciutat de menys de 300 metres quadrats ja podien obrir els diumenges i festius de l'any que volguessin, i el nou calendari permetrà que també tinguin aquesta possibilitat els de més de 300 metres quadrats ubicats a la ZGAT ampliada.

Això inclou els grans magatzems, per la qual cosa Diagonal Mar, Glòries, Arenes de Barcelona, L'illa Diagonal i els tres centres que El Corte Inglés té a la ciutat tenen previst obrir en aquestes condicions.





En declaracions a periodistes, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha qualificat l'acord d'"històric" i el president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, ha recordat que s'hi treballava des de fa anys.





A més, Vendrell ha afirmat que el nou calendari busca evitar confusions sobre quins diumenges obren els comerços a la ciutat i eludir la precarietat laboral que podia generar l'horari que regia fins ara: “Es fa molt difícil pensar que una empresa pugui aguantar quatre mesos consecutius sense fer contractació laboral".





Per la seva banda, la unió d'eixos comercials i turístics de Barcelona, Barcelona Oberta, ha llançat la campanya ' BCN Tot Obert ', que, amb el missatge ' Per tu, per tothom, els diumenges tot obert a Barcelona ', informarà els consumidors de la modificació del calendari.

Tot i això, aquest dimecres, més d'una desena d'entitats veïnals i comercials de Barcelona es van adherir a un comunicat en què s'oposen al nou horari comercial, en considerar-ho una mesura "desastrosa" que creuen que només beneficia el gran comerç.





El nou calendari s'aplicarà després que aquest febrer l' Ajuntament i la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, PIMEC Comerç, Foment del Treball, l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged) i la UGT signessin un acord després de mesos de negociacions, i la Generalitat ho hagi avalat aquest maig.





L' Ajuntament va aprovar l'acord al ple municipal de febrer amb el suport de tots els grups municipals a excepció d'ERC, i va ser llavors quan es va traslladar la proposta a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat , ja que és l'òrgan que regula aquesta matèria i era necessari el seu aval per a la seva ratificació i posada en marxa.





L'ampliació horària tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2025, quan caldrà aprovar una nova regulació, segons apunta l' Ajuntament .