Rosa López a la presentació de la pel·lícula sobre Laura Pausini | @ep





Rosa López va aparèixer aquest divendres al programa ' Déjate Querer ' i va reconèixer que ara mateix la seva vida és "perfecta". A més va afegir que “Jo sóc molt feliç, tinc el més meravellós del món, tinc el millor home que existeix”. Rosa manté una relació amb Iñaki , el seu nòvio policia local.













Tot va començar quan la Rosa es trobava com a part del públic en un concert de Marta Sánchez. Quan la resta de les persones es van assabentar que ella hi era es va formar un gran tumult al qual van haver d'acudir membres de la policia.









Entre aquests agents hi havia Iñaki , un home que ha tornat el somriure a la cantant: “Ell és el meu salvador, va ser i és el meu àngel, ell em va rescatar, tinc al meu costat el millor home del món”. Encara que Iñaki no és gaire donat a les càmeres ia ser el focus d'atenció, el seu amor per Rosa és més gran i ha acceptat la invitació de Toñi Moreno. Iñaki ha ocupat un costat amb la seva noia i, emocionat, ha fet un petó a la Rosa als llavis. Tot i que és molt tímid, s'ha evidenciat entre ells l'amor i la passió que els uneix.





Tot i que travessen ara mateix un moment molt dolç, la Rosa i l'Iñaki per ara no es plantegen ser pares: "Per nosaltres estem ja com a casats, per a mi ja és com el meu marit, però per això de ser mare crec que cal ser molt valent. Jo ja tinc 41 anys i se'm passarà l'arròs però per ara no".