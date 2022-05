Iván de la Penya, Pati Roura, Susila Cruyff i Carles Pujol | Fundació Cruyff





L'exjugador del FC Barcelona i del RCD Espanyol, i padrí del Cruyff Court, Iván de la Peña; el patró de la Fundació Cruyff Carles Puyol; la presidenta de la Fundació Cruyff, Susila Cruyff; la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura; el responsable comercial de l'Àrea Corporativa d'Educació i Màrqueting de la Fundació ”la Caixa”, Alejandro Fernández; i l'alcaldessa de Santander, Gema Igual ; han inaugurat avui el Cruyff Court Iván de la Penya a Santander , un projecte social amb què s'aposta per l'esport com a via d'inclusió, cohesió i transformació social als barris de les ciutats.





Aquesta iniciativa de la Fundació Cruyff és el fruit de l'aliança amb la Fundació ”la Caixa ” per a la construcció, el manteniment i la dinamització d'un total de 13 Cruyff Courts , projecte en què es prioritzen zones singulars per fomentar la inclusió i la transformació social de nens i joves mitjançant la pràctica de l'esport. L'Ajuntament de Santander, per part seva, col·labora cedint l'espai, fent-se càrrec del manteniment i participant en l'organització d'activitats.





El Cruyff Court Iván de la Peña és l'onzè dels 13 Cruyff Courts que es preveu impulsar a diferents províncies d' Espanya gràcies al treball conjunt de la Fundació Cruyff i la Fundació ”la Caixa” . El desembre del 2016 es va inaugurar a Palència el primer dels camps amb Eusebio Sacristán , exjugador del FC Barcelona, que també s'havia entrenat al Dream Team sota el lideratge de Johan Cruyff. A aquest ho va seguir, al Port de Santa Maria, el Cruyff Court Joaquín Sánchez , apadrinat pel capità del Real Betis Balompié. L'abril del 2017, es va inaugurar a Lleó el Cruyff Court Juan Carlos , amb el també exjugador del Dream Team del FC Barcelona. El 2019 es va inaugurar a Fuenlabrada el Cruyff Court Fernando Torres , amb l'exjugador de l'Atlètic de Madrid i de la selecció espanyola. El 2020 es va inaugurar el Cruyff Court Palma amb Miquel Àngel Nadal , exfutbolista del FC Barcelona i també membre del Dream Team entrenat per Johan Cruyff. El 2021, es van inaugurar el Cruyff Court Aritz Aduriz , a Bilbao; el Cruyff Court Fundació Iker Casillas , a Àvila; el Cruyff Court Ander Herrera , a Saragossa; i el Cruyff Court Carlos Soler , a València. El 2022, s'ha inaugurat el Cruyff Court Raúl González , a Madrid.

Transformació social





Iván de la Peña fent un discurs a Santander | Fundació Cruyff





Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d'ús lliure amb els quals es persegueix inculcar, a través de l'esport, valors com ara la responsabilitat, el respecte i el joc en equip, a més de l'educació en hàbits saludables per evitar el sedentarisme i l'obesitat infantil.





Els Cruyff Courts són una nova versió dels camps de futbol tradicionals de la majoria dels barris. La finalitat és recuperar la funció dels antics camps de futbol com a punts de trobada dels nens i les nenes de la zona on es comparteixen moments de convivència i diversió, però també com a espais d'aprenentatge de valors i actituds positives.





Tenint en compte la seva funció de transformació social, amb els Cruyff Courts es busca generar sinergies entre els agents socials de la comunitat, ja siguin administracions, clubs esportius, empreses o comerços locals.





Aquesta iniciativa també impulsa dos projectes específics en aquests camps de futbol: els Cruyff Courts 6vs6 , campionats per a nois i noies d'entre 10 i 12 anys en què participen tots els Cruyff Courts, i el Community Program , l'objectiu del qual és que joves de diferents barris aprenguin a organitzar el seu torneig.





El repte és fomentar la implicació i el compromís dels joves de la comunitat oferint-los la possibilitat de descobrir i desenvolupar els seus talents i les seves qualitats perquè es converteixin en referents i models d'altres menors del seu entorn.